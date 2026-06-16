Ronald Johnson destacó la cooperación bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, luego de lograr la condena de un mexicano por tráfico y explotación de personas.

A través de redes sociales, Ronald Johnson señaló que el caso representa un ejemplo de la cooperación entre ambos países para combatir la delincuencia y garantizar que los responsables enfrenten la justicia.

Ronald Johnson destaca cooperación entre México y EU tras sentencia por tráfico de personas

Ronald Johnson informó que se logró la condena de un hombre que formaba parte de una red de tráfico de personas a nivel mundial, señalando que esto se dio por la cooperación entre México y Estados Unidos.

Ronald Johnson destaca cooperación entre México y Estados Unidos tras sentencia por tráfico de personas (Especial)

De acuerdo con la información, el hombre es de nacionalidad mexicana y se dedicaba a trasladar hacia a Estados Unidos a migrantes de todas partes del mundo:

África

Asia

Medio Oriente

América Latina

Asimismo, el embajador Ronald Johnson comentó que gracias a la colaboración con el gobierno de México, se ha logrado “desmantelar redes criminales que se benefician poniendo en riesgo a muchas personas”.

El mensaje difundido por Ronald Johnson reafirma la intención de México y Estados Unidos en mantener la colaboración para enfrentar delitos transnacionales y fortalecer los mecanismos de procuración de justicia.

Ronald Johnson reconoce cooperación con México tras condena por tráfico de personas (Captura de pantalla)

Cabe mencionar que hace unos días se firmó un acuerdo para la creación del Grupo Bilateral de Implementación (BIG, por sus siglas en inglés), que busca obtener resultados concretos en el combate al crimen organizado en la región.