Ronald Johnson resalta traslado de más de 300 criminales desde Estados Unidos hacia México

El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, resaltó el traslado de más de 300 criminales desde Estados Unidos hacia México para que enfrenten la justicia.

“Estados Unidos ha transferido a 313 criminales buscados a México para enfrentar la justicia”. Ronald Johnson

Esto luego de que agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos lograran detener a un ciudadano mexicano, señalado en México por delitos graves como agresión sexual y prostitución en agravio de un menor.

Tras su detención, autoridades de Estados Unidos hicieron su entrega al gobierno mexicano, con la intención de que el hombre responda ante la justicia por sus acusaciones.

Ronald Johnson resalta cooperación entre Estados Unidos y México para “llevar criminales ante la justicia”

El embajador Ronald Johnson resaltó la cooperación entre los gobiernos de Estados Unidos y México en materia de seguridad.

Ronald Johnson señaló que la detención de un hombre con fuertes señalamientos en México, es un claro ejemplo de que la cooperación entre el presidente Trump y la presidenta Sheinbaum "está avanzando“ con pasos firmes.

Así, el embajador indicó que de manera conjunta, tanto Estados Unidos como México se encuentran trabajando para “llevar a los criminales” ante la justicia para que respondan por sus crímenes.

Puntualmente, esto tras resaltar que hasta el momento se han trasladado 313 criminales desde Estados Unidos hacia México para que reciban las sanciones legales que lo ameriten.

De acuerdo con Johnson, este tipo de detenciones dota de seguridad a ambas naciones, brindando confianza en el actuar de cada una de las administraciones.

“Este caso representa otro ejemplo de la fuerte cooperación que está avanzando entre Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum. Juntos, estamos llevando a los criminales ante la justicia y haciendo que nuestras naciones sean más seguras. Ronald Johnson