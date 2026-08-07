Ronald Johnson destacó la recompensa de hasta 25 millones de dólares que Estados Unidos ofrece por Juan Carlos Valencia, alias “Pelón”, identificado como nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Estados Unidos ha aumentado la recompensa hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Juan Carlos Valencia González (“Pelón”), el nuevo líder de la CJNG". Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México

El embajador de Estados Unidos en México resaltó que ningún líder del cártel podrá permanecer fuera del alcance de ambos países, por lo que es cuestión de tiempo para que se lleve a cabo su captura.

Juan Carlos Valencia, ciudadano estadounidense, permanece prófugo de la justicia mientras autoridades estadounidenses lo identifican como sucesor de Nemesio Oseguera “El Mencho”.

Ronald Johnson destaca recompensa por Juan Carlos Valencia (Especial)

“Te encontraremos”, el mensaje de Ronald Johnson a Juan Carlos Valencia

En sus redes sociales, Ronald Johnson compartió una ficha de recompensa en la que se ofrece 25 millones de dólares para quien brinde información para lograr la detención de Juan Carlos Valencia, líder del CJNG.

La ficha señala que el “Pelón” está acusado por varios delitos, incluyendo conspiración para importar y distribuir drogas a Estados Unidos.

En ese contexto, Ronald Johnson resaltó que, bajo la dirección de Donald Trump, se mantiene el compromiso de desmantelar cárteles y detener a criminales sin importar su paradero.

“Ya no hay dónde esconderse. Te encontraremos y serás responsable de ti”. Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México

Ronald Johnson destaca recompensa por Juan Carlos Valencia (Especial)

Estados Unidos identifica a Juan Carlos Valencia como nuevo líder del CJNG

El Centro Nacional Antiterrorismo de Estados Unidos publicó un informe en junio de 2025 en el que se afirma que Juan Carlos Valencia es “líder del CJNG desde la muerte de El Mencho en febrero de 2026”.

De acuerdo con la Guía Antiterrorismo, se trata de un ciudadano estadounidense que opera con el apoyo de Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “El Chorro” y de Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”.