El cantante Danny Ocean será parte del espectáculo musical del Premio Nobel de la Paz 2025.

A través de redes, se confirmó a Danny Ocean como invitado al show musical del Premio Nobel de la Paz 2025 que será en Oslo, Noruega.

El cantautor venezolano estará presente en la ceremonia donde se le entregará el Premio Nobel de la Paz a su compatriota María Corina Machado.

Danny Ocean, músico. (@dannocean)

En un comunicado difundido por la representación de Danny Ocean se destaca su relevancia como portavoz de la realidad que vive Venezuela:

“Tanto María como Danny Ocean han sido voces activas y portavoces frente a las realidades sociales y humanitarias que vive Venezuela, elevando la conversación global sobre la situación de su país, su gente y su cultura." Comunicado sobre Danny Ocean en el Premio Nobel de la Paz 2025

Junto a Danny Ocean, también se presentarán las artistas:

Gabriela Montero, pianista y compositora venezolana de 55 años de edad

Vera Sonne, cantante y compositora noruega de folk

¿Cuándo es la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025?

La ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025 está programada para el próximo miércoles 10 de diciembre a las 6:00 de la mañana, tiempo del centro de México.

El evento será transmitido en vivo en el canal de YouTube y cuenta de Facebook del Premio Nobel.