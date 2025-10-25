¿Robo en el Louvre habría sido un trabajo interno? Detectives creen que algún trabajador estaría involucrado.

A una semana del polémico robo al Museo Louvre en París, Francia continúan las investigaciones para esclarecer los hechos, pero hay una teoría que se ha popularizado.

¿El robo al Museo Louvre fue un trabajo interno? Así lo creen los detectives

Los detectives del Museo Louvre en París dieron a conocer una de las teorías que manejan tras el robo de joyas.

De acuerdo con los detectives, el robo en el Louvre de la directora Laurence des Cars pudo haber sido un trabajo interno y al menos un guardia de seguridad estaría involucrado.

Y es que consideran que alguno de los guardias de seguridad se encontraba “en contacto” con los ladrones del Louvre.

Basándose en esta teoría, los detectives estarían interrogando a todos los miembros de seguridad para comprobar si en verdad se trató de un trabajo interno.

Sin embargo, los detectives no son los únicos que tienen esta teoría y es que ex ladrones de joyas creen que el audaz robo en el Museo Louvre fue apoyado por alguien de adentro.

De acuerdo con los relatos obtenidos por The New York Times, los ladrones sabían perfectamente dónde dirigirse, además, por la rapidez que lo hicieron tenían un profundo conocimiento de las fallas de seguridad.

Museo Louvre. (EFE.)

Esto es lo que se sabe del robo al Museo Louvre

Los ladrones forzaron una ventana del segundo piso del museo más visitado del mundo y se llevaron joyas reales y diamantes de la corona.

Para ingresar al museo utilizaron un montacargas y rompieron varias vitrinas instaladas en 2019, con una sierra radial y para escapar usaron un montacargas con una enorme escalera.

En cuestión de minutos los ladrones lograron salir, lo que ha generado varias especulaciones sobre el caso.

De acuerdo con el diario económico Les Échoes, las piezas robadas -valuadas en 88 millones de euros (más de 1,879 millones de pesos mexicanos)- no se encontraban aseguradas.

Ante las críticas que se han generado, el Ministerio de Cultura justificó la decisión argumentando que no había necesidad de contratar un seguro cuando la tasa de siniestralidad es baja.

Por el momento continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.