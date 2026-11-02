Inés Gómez Mont solicitó un hábeas corpus ante la justicia federal de Estados Unidos para obtener su liberación migratoria tras haber sido arrestada por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Miami, Florida debido a la supuesta falta de un permiso legal de residencia.

Un juez federal ordenó a las autoridades justificar su detención a más tardar el próximo miércoles, aunque negó la petición urgente para frenar un posible traslado a otro centro.

La defensa de Inés Gómez Mont argumentó motivos de salud de su hija para evitar su reubicación fuera de la zona miamense mientras se resuelve su estatus legal.

Inés Gómez Mont presenta habeas corpus para solicitar su liberación y frenar su traslado a otro centro de detención

La exconductora Inés Gómez Mont presentó un recurso de habeas corpus ante la Corte de Distrito para el Sur de Florida para solicitar su liberación y frenar su traslado a otro centro de detención en Estados Unidos.

Inés Gómez mont fue detenida en Florida el 30 de octubre de 2026 (Especial )

Inés Gómez Mont fue detenida en Miami por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) por carecer de visa o estatus migratorio regular, por lo que fue ingresada al Broward Transitional Center en Pompano Beach, Florida.

En su demanda Inés Gómez Mont pide a un juez federal revisar la legalidad de su arresto, concederle la liberación y frenar de emergencia cualquier traslado hacia otro centro de detención fuera de la zona de Miami.

El juez federal de distrito Jeffrey T. Kuntz aceptó a trámite la demanda y ordenó al ICE y al gobierno estadounidense entregar información y justificar la necesidad de su detención a más tardar el miércoles 4 de noviembre.

Sin embargo, negó la medida cautelar de emergencia que buscaba evitar su cambio de recinto, explicando que las cortes no tienen atribuciones para interferir en los movimientos de personas custodiadas, decisión que recae de forma discrecional en el Departamento de Justicia.

Entre los documentos presentados en el expediente (mantenidos bajo reserva) se agregaron informes y registros del tratamiento médico de una de sus hijas para sustentar la necesidad de que permanezca en la zona de Miami.

Inés Gómez Mont tiene una solicitud de asilo político en Estados Unidos; la cual continúa pendiente de resolución

La defensa argumentó que Gómez Mont cuenta con una solicitud de asilo político en Estados Unidos tramitada desde julio de 2022 -en la que alegó persecución por su ideología conservadora-, la cual aún continúa pendiente de resolución.

Su defensa sostuvo ante las autoridades estadounidenses que retornar a México representaría un riesgo inminente para su seguridad.

El fallo final sobre esta solicitud determinará si se le otorga protección legal para permanecer en Estados Unidos o si queda sujeta a un proceso de deportación.

La vía del habeas corpus es exactamente la misma estrategia que utilizó su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, tras ser detenido por las autoridades migratorias.

En el caso de Álvarez Puga, el recurso impidió una deportación expedita, derivó en una audiencia ante un juez migratorio y posteriormente le permitió obtener la libertad bajo fianza.

El recurso procesado en Florida evalúa exclusivamente la custodia migratoria administrativa de Inés Gómez Mont.

Esta acción legal no cancela ni modifica las órdenes de aprehensión vigentes en México por presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal vinculados al desvío de recursos públicos.