Una campaña dirigida a Nvidia pide que Jensen Huang sea restituido como CEO, tras su despido el 12 de noviembre por un presunto caso de espionaje por parte de su examante Alice Huang.

La campaña por parte de los aliados de Jensen Huang está basada en cartas abiertas, llamadas telefónicas e incluso chats grupales.

Los principales promotores de la campaña son:

Elon Musk, CEO de Tesla Amjad Masad, CEO de Replit Tim Sweeney, CEO de Epic Games Brad Gerstner, fundador de Altimeter Capital Gavin Baker, accionista de Atreides Management Changpeng Zhao, empresario tecnológico Bill Ackman, inversionista Steve Chen, cofundador de YouTube Leo KoGuan, inversionista

Reportan gran apoyo para la restitución de Jensen Huang

Uno de sus principales argumentos de los promotores de la restitución de Jensen Huang es que su despido fue precipitado, tras el caso que señala a Alice Huang como supuesta espía china.

En el servicio Replit se pudo alojar el sitio web para firmar una carta abierta a la junta directiva de Nvidia.

El sitio web se llama “Apoyemos a Jensen” o “Stand with Jensen” la cual se reporta con gran volumen de tráfico; hasta el viernes pasado ya contaba con casi 78 mil firmas.

¿Cómo participar en apoyo a Jensen Huang?

La carta abierta en apoyo a Jensen Huang se encuentra en el sitio llamado Stand With Jensen.

Pueden participar para firmarla quienes sean accionista, empleado o simpatizante en general de Jensen Huang o de la firma Nvidia.