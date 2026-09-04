El Reino Unido advirtió que sus fuerzas armadas permanecen en alerta las 24 horas, tras los nuevos dichos de Javier Milei sobre las Islas Malvinas.

El canciller Ed Miliband reafirmó que las islas son británicas y que permanecerán así por la voluntad de sus habitantes, mientras defendió su derecho a decidir.

Por su parte, Wes Streeting, ministro de Defensa británico, calificó de absoluto e inquebrantable el compromiso del Reino Unido con las Malvinas y respaldó a sus habitantes.

La advertencia sobre la capacidad militar británica fue emitida por un portavoz de Downing Street, quien aseguró que las fuerzas armadas están preparadas para proteger Reino Unido e intereses.

Reino Unido reafirmó su postura sobre las Malvinas tras declaraciones de Milei y Trump

Las declaraciones británicas respondieron a Milei, quien afirmó que existen “vientos de cambio” favorables al reclamo argentino sobre las islas del Atlántico Sur.

El mandatario argentino habló después de que Donald Trump señalara que no descarta revisar la tradicional posición estadounidense de neutralidad sobre la disputa territorial.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Saul Loeb/AFP / AFP)

Milei consideró que la postura de Trump representa una oportunidad para Argentina y advirtió que cualquier amenaza relacionada con las Malvinas no sería inocua.

El presidente argentino también cuestionó la autodeterminación de los isleños y anunció sanciones más severas contra compañías vinculadas con operaciones petroleras no autorizadas.

El contexto incluye el proyecto Sea Lion, impulsado por Rockhopper y Navitas, para desarrollar actividades petroleras en aguas ubicadas al norte del archipiélago.

La disputa volvió a generar tensión diplomática mientras las autoridades argentinas y británicas mantienen posiciones opuestas sobre la soberanía histórica de las islas.

El conflicto tiene antecedentes bélicos: Argentina y Reino Unido combatieron durante 74 días en 1982, con 649 argentinos y 255 británicos muertos.