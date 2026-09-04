Javier Milei, presidente de Argentina, elevó la tensión por las Malvinas tras anunciar la aplicación de sanciones a empresas que operan en las islas, así como la construcción de una nueva base naval en la provincia Tierra del Fuego.

De acuerdo con Javier Milei, esta drástica medida busca frenar de inmediato la explotación no autorizada de recursos en las áreas marítimas que son consideradas nacionales como las islas Malvinas.

Milei ordena sanciones a empresas que operen en las Malvinas

En un informe a nivel nacional, Javier Milei dio a conocer que aplicará fuertes sanciones a empresas que se encuentren operando en las islas Malvinas.

La iniciativa de endurecer la postura soberana surge ante la inminencia de proyectos extranjeros de perforación offshore que planean iniciar actividades en los próximos meses.

Para la administración de Javier Milei, tolerar estas tareas de extracción de petróleo sin consentimiento estatal pondría en riesgo la capacidad futura del país para resguardar las abundantes riquezas energéticas que yacen bajo el mar austral.

Javier Milei, presidente de Argentina. (Luis Robayo/AFP / AFP)

Las sanciones se dirigirán de forma directa contra aquellas empresas privadas vinculadas al proyecto “Sea Lion”, las cuales quedarán inhabilitadas para operar en Argentina si participan en exploraciones en las Malvinas sin permiso nacional.

Milei argumentó que la proyección territorial es un requisito indispensable para consolidar una defensa robusta de los intereses estratégicos de Argentina, frente a acciones que responden a intereses privados.

Milei ordena construcción de una base naval cerca de las Malvinas

Aunado a ello, Milei anunció la emisión de un decreto urgente para incrementar los recursos del Ministerio de Defensa.

La finalidad de esta determinación es construir una base naval en Tierra del Fuego e incrementar también las capacidades en telecomunicaciones.

De acuerdo con Milei, esta decisión busca colocar a Argentina como el polo logístico más importante del Atlántico Sur y potenciar la proyección geopolítica nacional.