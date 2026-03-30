La libertad religiosa se vio coartada en Jerusalén, luego de que Israel prohibió la misa de Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro.

Y donde las reacciones internacionales han sido varias, las cuales coinciden lamentando los hechos ante la prohibición de Israel a misa de Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro, lo cual viola el estatus de lugares sagrados en Jerusalén.

Violación al estatus de lugares sagrados en Jerusalén, así han sido las reacciones tras prohibición de Israel a misa de Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro

A través de las redes sociales es como varios personajes internacionales han reaccionado a la prohibición de Israel a misa de Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro “por primera vez en siglos” en medio del conflicto en Medio Oriente.

Violando la libertad religiosa así como el estatus de lugares sagrados en Jerusalén al no permitir la misa en la iglesia del Santo Sepulcro.

Entre las reacciones está la de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que en un comunicado calificó el acto como “ofensa” no solo para creyentes, sino para toda comunidad ante la libertad religiosa.

“Impedir la entrada del Patriarca de Jerusalén y del Custodio de Tierra Santa, especialmente en una solemnidad tan central para la fe como el Domingo de Ramos, constituye una ofensa no solo para los creyentes, sino para toda comunidad que reconoce la libertad religiosa”. Giorgia Meloni, primera ministra de Italia

Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron expresó su apoyo a Patriarca Latino así como a los cristianos y condenó el impedimento de Israel a la misa de Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro.

“Expreso mi pleno apoyo al Patriarca Latino de Jerusalén y a los cristianos de Tierra Santa, a quienes se les impidió celebrar la Misa del Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro Condenó la decisión de la policía israelí, que se suma a una preocupante serie de violaciones del estatus de lugares sagrados en Jerusalén”. Emmanuel Macron, presidente de Francia

אני מביע את תמיכתי המלאה בפטריארך הלטיני של ירושלים ובנוצרים בארץ הקודש, שנמנע מהם לחגוג את מיסת יום ראשון של כפות התמרים בכנסיית הקבר.



אני מגנה את החלטת המשטרה הישראלית, שמצטרפת לרצף מדאיג של הפרות מעמד המקומות הקדושים בירושלים.



יש להבטיח את חופש הפולחן בירושלים לכל הדתות. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 29, 2026

Asimismo, en España, el presidente Pedro Sánchez condenó “el ataque injustificado” a la libertad religiosa como una violación al derecho internacional de los creyentes.

“Desde el Gobierno de España condenamos este ataque injustificado a la libertad religiosa y exigimos a Israel que respete la diversidad de credos y el derecho internacional. Porque sin tolerancia es imposible convivir”. Pedro Sánchez, presidente de España

Netanyahu ha impedido a los católicos celebrar el Domingo de Ramos en los Lugares Santos de Jerusalén. Sin explicación alguna. Sin razones ni motivos.



Desde el Gobierno de España condenamos este ataque injustificado a la libertad religiosa y exigimos a Israel que respete la… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 29, 2026

Desde Canadá, el primer ministro, Mark Carney se dijo decepcionado con las acciones de Israel en la celebración de la misa de Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro, pues la práctica religiosa no debería causar temor.

“Me decepciona la decisión de la policía israelí de impedir que el Patriarca Latino de Jerusalén y las Comunidades Cristianas de Tierra Santa celebren el Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro. Estas acciones violan aún más el statu quo que se ha mantenido durante mucho tiempo en relación con los lugares santos de Jerusalén. En Jerusalén, las personas de todas las religiones deben poder practicar su fe con libertad, plenitud y sin temor”. Mark Carney, primer ministro de Canadá

I am disappointed with the decision by the Israeli police to prevent the Latin Patriarch of Jerusalem and the Christian Communities of the Holy Land from marking Palm Sunday at the Holy Sepulchre.



These actions further violate the longstanding status quo of Jerusalem’s Holy… — Mark Carney (@MarkJCarney) March 29, 2026

Ante estos hechos, igualmente el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee apuntó el acto como un “exceso” tras prohibición a misa de Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro

“La decisión tomada hoy por la Policía Nacional de Israel de impedir la entrada del Patriarca Latino, el Cardenal Pierbattista Pizzaballa, y otros tres sacerdotes a la iglesia para impartir una bendición el Domingo de Ramos, constituye un desafortunado exceso que ya está teniendo importantes repercusiones a nivel mundial”. Mike Huckabee, embajador de Estados Unidos en Israel

Así como el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee recordó que los lugares sagrados permanecen cerrados por motivos de seguridad, por lo que las restricciones son para multitudes, más no una prohibición para la entrada de los sacerdotes.

My statement re Prohibiting the Latin Patriarch of entering Church of Holy Sepulcher on Palm Sunday:

While all Holy sites in the Old City are closed due to safety concerns for mass gatherings including the Western Wall, Church of the Holy Sepulcher and Al Aqsa Mosque, the action… — Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) March 29, 2026

Netanyahu asegura que no hubo “ninguna intención maliciosa” al prohibición la misa de Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu aseguró que la prohibición de la misa de Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro no tuvo “ninguna intención maliciosa”, pues solo se trata de un protocolo de seguridad.

Además de que Netanyahu apuntó que ha ordenado la permisión del acceso al Patriarca Latino en el Santo Sepulcro para celebrar los oficios de Semana Santa.

“He dado instrucciones a las autoridades pertinentes para que se le conceda al Cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino, acceso pleno e inmediato a la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Para proteger a los fieles, Israel pidió a los miembros de todas las religiones que se abstuvieran temporalmente de rendir culto en los lugares sagrados cristianos, musulmanes y judíos de la Ciudad Vieja de Jerusalén. Hoy, por especial preocupación por su seguridad, se le pidió al Cardenal Pizzaballa que se abstuviera de celebrar misa en la Iglesia del Santo Sepulcro”. Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel