El Papa León XIV hizo un llamado a la paz en su primera misa de Domingo de Ramos en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

“Ten piedad, depón las armas. Recuerden que son hermanos” Papa León XIV

En la misa de Domingo de Ramos desde la Plaza de San Pedro dijo que clama para que se depongan las armas en Medio Oriente.

Agregó que no se puede usar la fe para justificar la violencia, en referencia al conflicto iniciado el 28 de febrero.

Papa León XVI manda mensaje a cristianos de Medio Oriente en medio de la guerra

El Papa León XVI dijo que en este comienzo de la Semana Santa su oración está más cerca de los cristianos de Medio Oriente que sufren las consecuencias de un conflicto atroz por el que no pueden vivir penamente los días santos.

Dijo que no se debe olvidar en el marco de la “Pasión del Señor” a quienes hoy experimentan de manera real su sufrimiento.

Papa León XIV da el evangelio en X para rechazar la guerra

El Papa León XIV envió un mensaje contra la violencia señalando que Jesús es rey de la paz, un dios que rechaza la guerra y a quien nadie puede utilizar para justificar el enfrentamiento.

Recomendó mirar a Jesús mientras su alrededor se prepara para la guerra y es que aseguró que Jesús se presenta como el rey de la paz mientras los demás se agitan en la violencia

El pontífice que Cristo no se defendió ni libró ninguna guerra y que no escucha las oraciones de quienes la hacen.