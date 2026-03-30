“Jesús llora una vez más por Jerusalem” señaló el patriarca latino Pierbattista Pizzaballa, luego de que Israel impidió celebrar la misa de Domingo de Ramos en la iglesia del Santo Sepulcro, que da inicio a la Semana Santa.

“Hoy Jesús llora una vez más por Jerusalém. Llora por esta ciudad que sigue siendo signo de esperanza y dolor, de gracia y sufrimiento. Llora por esta Tierra Santa, aún incapaz de reconocer el don de la paz”

La decisión de Israel de no hacer una excepción en la prohibición de concentraciones de más de 50 personas , generó indignación que llegó hasta El Vaticano.

El Papa León XIV lamentó que los cristianos en Tierra Santa no pudieran llevar a cabo plenamente las actividades de Semana Santa.

Cambia de sede la misa de domingo de Ramos en Jerusalém

Pierbattista Pizzaballa dio sus palabras en la Basílica de Getsemaní, al pie del Monte de los Olivos, donde elevó una reliquia de la Santa Cruz.

A pesar del cambio de sede de la misa de Domingo de Ramos tampoco estuvo abierta a la población y únicamente se permitió la presencia de medios de comunicación para documentarla.

Netanyahu asegura que prohibición de misa de Domingo de Ramos fue por seguridad y no por malicia

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que no hay una “intención” maliciosa en la prohibición sino que se trata de una medida de seguridad.

Cabe recordar que Israel dijo que hay una restricción de concentraciones de más de 50 personas debido a los riesgos de ataques por la guerra que emprendió Israel con Estados Unidos contra Irán.

El argumento de las autoridades de Israel es que a la zona de la iglesia del Santo Sepulcro no podrían ingresar servicios de emergencia en caso de un ataque en el marco del conflicto en Medio Oriente.