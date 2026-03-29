Elementos policiacos de Israel impidieron al Patriarca Latino de Jerusalén y al sacerdote de la Iglesia del Santo Sepulcro celebrar la misa del Domingo de Ramos en el marco de las celebraciones religiosas de Semana Santa.

“Por primera vez en siglos, se impidió a los dirigentes de la iglesia celebrar la misa del Domingo de Ramos en la iglesia del Santo Sepulcro” Patriarcado Latino

El Patriarcado Latino de Jerusalén informó que a los dos sacerdotes se le impidió entra a la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén este domingo 29 de marzo, situación que no pasaba en siglos.

El Patriarcado Latino es una diócesis que engloba a fieles en Israel, territorios que de Palestina, Jordania y Chipre.

Sacerdotes cristianos acusan falta de sensibilidad de Israel por impedir celebraciones de Semana Santa

El Patriarcado Latino en Jerusalén dijo que hay falta de sensibilidad en contra de millones de personas en todo el mundo que en esta Semana Santa dirigen su mirada a Jerusalén.

La prohibición se debe a que desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, el 28 de febrero, Israel prohibió las concentraciones de más de 50 personas.

Esta prohibición también aplica para sitios religiosos como sinagogas, iglesias y mezquitas.

Papa León XIV lamenta impedimento para celebraciones de Semana Santa en Israel

El Papa León XIV lamentó los impedimentos que hacen que la población cristiana no puedan realizar los ritos de la Semana Santa por la guerra en Medio Oriente.

El Domingo de Ramos conmemora la entrada de Cristo en Jerusalén y pocos días antes de su crucifixión.

Razón de Israel para impedir misa de Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro

La policía de Israel indicó que hubo una petición de excepción por parte del Patriarcado Latino pero no fue aprobada debido a que en el sitio no hay paso para vehículos grandes y de rescate en caso de alguna emergencia.