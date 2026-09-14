La Universidad de Granada condenó el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de 21 años que se encontraba en México realizando una estancia de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

“Como institución pública comprometida con la transferencia de conocimiento, la defensa de los derechos humanos y la construcción de un pensamiento crítico, la Universidad de Granada reitera la necesidad imperativa de erradicar toda forma de violencia ejercida contra las mujeres” Universidad de Granada

Claudia Tacoronte Aguilera, joven originaria de Canarias, fue asesinada en el municipio de Cuautla, Morelos mientras participaba en un evento cultural.

La Fiscalía de Morelos investiga el crimen bajo el protocolo de feminicidio, mientras autoridades mexicanas mantienen comunicación con el Consulado de España para brindar apoyo a la familia.

Universidad de Granada condena asesinato de Claudia Tacoronte

A través de un comunicado, la Universidad de Granada expresó su más firme repulsa y absoluta condena por el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, además de enviar sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de la estudiante.

La institución señaló que Claudia se encontraba realizando su intercambio académico en la UAEM y reiteró su compromiso para combatir cualquier forma de violencia contra las mujeres.

Asimismo, la Universidad de Granada informó que su equipo de Gobierno se puso a disposición de las autoridades consulares españolas en México y de la familia de la joven para ofrecer el apoyo necesario.

Como homenaje, la institución convocó este lunes 14 de septiembre a un minuto de silencio en memoria de Claudia Tacoronte Aguilera, que se realizará en los centros de trabajo de la universidad.

El feminicidio de la estudiante española ha generado consternación tanto en México como en España, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen.