El gobierno de Palestina, a través de la Embajada en México, elogió a la presidenta Claudia Sheinbaum por calificar como genocidio las matanzas ocurridas en Gaza.

Desde la conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la comunidad internacional para “que pare este genocidio”.

Ante las declaraciones de la presidenta, la Embajada del Estado de Palestina en México agradeció el posicionamiento, pero sobre todo, por “llamar las cosas por su nombre”.

Palestina agradece a Claudia Sheinbaum por “llamar las cosas por su nombre” y rechazar el genocidio

Palestina mostró su agradecimiento al gobierno de México y a la presidenta Claudia Sheinbaum por su rechazo al genocidio que se ha perpetrado en Gaza por Israel y su primer ministro Benjamín Netanyahu.

Desde sus redes sociales, agradecieron a Sheinbaum por su posicionamiento, y “por llamar las cosas por su nombre”, porque lo que ocurre en Gaza es genocidio, sentenció la institución.

Asimismo, resaltaron que nombrar estos hechos por su nombre, es un acto de verdad y “es el primer paso hacia la justicia”.

“Agradecemos a la presidenta Claudia Sheinbaum<u> </u>por las posiciones de principio de México y por llamar las cosas por su nombre: lo que ocurre en Gaza es genocidio. Nombrarlo es un acto de verdad, y la verdad es el primer paso hacia la justicia" Embajada del Estado de Palestina en México

Claudia Sheinbaum rechaza genocidio en Gaza

Claudia Sheinbaum resaltó que, desde el gobierno anterior, presidido por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se tiene un compromiso con las denuncias.

En este sentido se posicionó, como lo ha hecho la comunidad internacional, en contra de genocidio que se está viviendo en Gaza.

“Nosotros hemos acompañado desde el presidente López Obrador y ahora todas las denuncias que se presentaron junto con el Gobierno de Chile por la situación que se está viviendo en Gaza y todo el posicionamiento de acuerdo con la comunidad internacional de que pare este genocidio” Claudia Sheinbaum

Asimismo, Sheinbaum reiteró que no puede haber una agresión a la población civil como la que Israel ejerce contra el pueblo palestino en Gaza.