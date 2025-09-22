Tras el calificativo de genocidio que empleó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para definir la situación en Gaza, Jorge Álvarez Máynez lo celebró y esto dijo.

“Celebro que la presidenta Claudia Sheinbaum, haya tomado una postura clara y decidida en relación a lo que se vive en la franja de Gaza”. Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano

Durante su conferencia mañanera de hoy lunes 22 de septiembre, Claudia Sheinbaum se sumó al llamado de que pare el genocidio en la Franja de Gaza, Palestina.

Asimismo, en la Asamblea General de la ONU varios países han reconocido a Palestina como Estado, pese a que el primer ministro de Israel, Benajamin Netanyahu está en desacuerdo.

Jorge Álvarez Máynez celebra que Claudia Sheinbaum califique como genocidio la situación en Gaza

Mediante sus redes sociales, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez celebró a Claudia Sheinbaum y su postura sobre la situación en Gaza, a la que calificó de un genocidio.

“Toda la situación que está viviendo Gaza y todo el posicionamiento de acuerdo con la comunidad internacional de que pare este genocidio, esa es nuestra posición. Y que no puede haber una agresión a la población civil como la que se está viendo en este momento [en Gaza]“. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Con el video de Claudia Sheinbaum en su mañanera, Jorge Álvarez Máynez afirmó que el hecho de que México reconozca el derecho de Palestina a ser un Estado libre no es un asunto menor.

Asimismo, Jorge Álvarez Máynez mencionó que respetuosamente le hizo llegar a Claudia Sheinbaum una carta el viernes 19 de septiembre de parte de Movimiento Ciudadano.

En donde le informó que es un momento de unidad nacional, como un imperativo ético, por lo que Movimiento Ciudadano respalda a Claudia Sheinbaum y su postura sobre el genocidio que se vive en Gaza.