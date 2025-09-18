Ante el genocidio en Gaza son varios los artistas que tomaron la decisión de quitar su música de Israel.

Boicot cultural al estado hebreo Israel, con el que se busca protestar contra el genocidio en Gaza bajo la iniciartiva No Music For Genocide.

Esta es la lista completa de artistas quitaron su música de Israel por genocidio en Gaza

No Music For Genocide, el boicot cultural contra el genocidio en Gaza ya suma más de 400 artistas quitaron su música de Israel, entre cantantes, grupos y disqueras.

“No hay música para el genocidio es el boicot cultural que se está llevando a cabo a nivel internacional contra las acciones del ejército de Israel, que ya ha asesinado a más de 65 mil ciudadanos palestinos desde octubre de 2023”.

No Music For Genocide

Con ello, la lista completa de artistas que quitaron su música de Israel por genocidio en Gaza son:

  1. 3Phaz
  2. 81355
  3. (j)ula
  4. Aaron M Olson
  5. Abbey Blackwell
  6. Abyss X
  7. AceMo
  8. Adam Harding
  9. Adder
  10. Adeline Hotel
  11. Advance Base
  12. aja monet
  13. AJRadico
  14. Alena Spanger
  15. Alex Szotak
  16. Alta Vista
  17. Aminé
  18. AMORE
  19. Amyl and The Sniffers
  20. amr*
  21. Ana Tijoux
  22. Annahstasia
  23. Annie-Claude Deschênes
  24. Anysia Kym
  25. Arca
  26. Asher White
  27. Astronauts, etc.
  28. Automatic
  29. Avec le soleil sortant de sa bouche
  30. BADBADNOTGOOD
  31. BADER
  32. BAE BAE
  33. Baths
  34. Bea Troxel
  35. Beach Fossils
  36. BEBÉ YANA
  37. Being Dead
  38. Bellbird
  39. Ben Howard
  40. Ben Shemie
  41. Benét
  42. Bickle
  43. Black Country, New Road
  44. Bloomsday
  45. Blue Ranger
  46. Body Meat
  47. Bogdan Raczynski
  48. boylife
  49. Brandon
  50. Caleb Giles
  51. Camille Keller
  52. Carla Bozulich
  53. Carlos Niño
  54. Carlos Truly
  55. Carmen Quill
  56. Casiotone for the Painfully Alone
  57. Cecile Believe
  58. cehryl
  59. Chanel Beads
  60. Charlie Havenick
  61. Charlie Osborne
  62. Cheflee
  63. Chris Keys
  64. Christian Sean
  65. Chromesthesia
  66. Chuck Strangers
  67. ciarán
  68. Clarissa Connelly
  69. Clarity
  70. Cleo Reed
  71. Coco O.
  72. Cola
  73. Cole Pulice
  74. Colin Miller
  75. Colin Self
  76. computer data
  77. Contacto
  78. CTM
  79. dagmar zuniga
  80. Danakil
  81. Dave Vettraino
  82. David Holmes
  83. deBasement
  84. Deerhoof
  85. denis biblioni
  86. Dinamarca
  87. Dirt Buyer
  88. Dorian Electra
  89. Downtown Boys
  90. Drezus
  91. duendita
  92. Dumb Numbers
  93. Eartheater
  94. Edith Judith
  95. Edging
  96. Eddington Again
  97. Eerie Wanda
  98. Efterklang
  99. Elisapie
  100. ELOQ
  101. Elujay
  102. Enter Shikari
  103. Erika de Casier
  104. ernest rareberrg
  105. Eurohead
  106. Extra Small
  107. Fat Tony
  108. Faye Webster
  109. FELP
  110. Finom
  111. Flavien Berger
  112. flirty800
  113. Fontaines D.C.
  114. Forager
  115. Frànçois & The Atlas Mountains
  116. Frank Meadows
  117. Frankie Cosmos
  118. Gaika
  119. Gambletron
  120. Gianna
  121. Grizzly Bear
  122. Hand Habits
  123. Harry and the Potters
  124. Headache
  125. Hekt
  126. Hélène Barbier
  127. Heno.
  128. HorsegiirL
  129. Hotline TNT
  130. Hyd
  131. Ian Wayne
  132. Ivy Knight
  133. J. Ludvig III
  134. Jackie West
  135. Jadasea
  136. Japanese Breakfast
  137. jasmine.4.t
  138. Jerry Paper
  139. Jespfur
  140. Jockstrap
  141. Joe DeGeorge
  142. John FM
  143. John Glacier
  144. Jonah Yano
  145. Jonathan Personne
  146. Jordan Playfair
  147. Josephine Moriko
  148. Joviale
  149. JOYFULTALK
  150. Julia Holter
  151. Julian Cubillos
  152. June McDoom
  153. Jura
  154. JWords
  155. Kamoun
  156. Kayla Janowitz
  157. Kee Avil
  158. KeiyaA
  159. Kelela
  160. Kelly Moran
  161. Kelsey Lu
  162. kelz
  163. Kevin Krauter
  164. Kiefer
  165. King Krule
  166. Kinlaw
  167. Kiss Facility
  168. Kitba
  169. Kneecap
  170. Kyle Chase
  171. Laced
  172. La Neve
  173. Laurence-Anne
  174. Lankum
  175. Les Breastfeeders
  176. Les Louanges
  177. Le Ren
  178. Letjoux
  179. Liim
  180. Lilah Larson
  181. Lionmilk
  182. Lipstick Music
  183. Lina Tullgren
  184. Little Moon
  185. Lionlimb
  186. Liv.e
  187. Lolina
  188. Loraine James
  189. Low Leaf
  190. Lucky Cloud
  191. Luke Schneider
  192. LUMIÈRE
  193. Luna Li
  194. Lysistrata
  195. Maia Nelson
  196. Maiya Blainey
  197. Malportado Kids
  198. Mannequin Pussy
  199. Manuka Honey
  200. Markus Floats
  201. The Mary Wallopers
  202. Maryam Saleh
  203. Massive Attack
  204. Matt Gold
  205. Maurice Louca
  206. Mechatok
  207. Meftah
  208. Mega Bog
  209. Mei Semones
  210. Mermaid Chunky
  211. Merna
  212. Meth Math
  213. M(h)aol
  214. MIKE
  215. Mila Culpa
  216. Minor Moon
  217. MISOGI
  218. MJ Lenderman
  219. Mndsgn
  220. Model
  221. Mogwai
  222. Mol Sullivan
  223. Molly Nilsson
  224. Moon Mullins
  225. MSC
  226. Mt. St. Helens Vietnam Band
  228. N.Y.P.D.
  229. nabeel
  230. Nadah El Shazly
  231. Nadine Shah
  232. Nathan Bajar
  233. New Orthodox
  234. New York
  235. Nick Kuepfer
  236. Nick León
  237. Nico Hedley
  238. Niontay
  239. Noise Diva
  240. nomi
  241. Nourished by Time
  242. Numa Gama
  243. NZE NZE
  244. Office Culture
  245. Okay Kaya
  246. Oklou
  247. Oli XL
  248. Osquello
  249. Ought
  250. Ouri
  251. Palace Winter
  252. Palmistry
  253. Pat Kelly
  254. Paul Maxwell
  255. Peder Mannerfelt
  256. Pink Must
  257. Population II
  258. Primal Scream
  259. Prison Religion
  260. Prof. Stranger
  261. The Psychotic Monks
  262. Qazi & Qazi
  263. Qi Ming
  264. Quarterly
  265. Qur’an Shaheed
  266. R&D
  267. Raghd
  268. Rain From Heaven
  269. Rat Section
  270. Ratchopper
  271. Rebecca & Fiona
  272. redLee
  273. Redveil
  274. Reymour
  275. RIBBON STAGE
  276. Rina Sawayama
  277. Rip Swirl
  278. RUSSELL!
  279. Ryan El-Solh
  280. Samora Pinderhughes
  281. SANAM
  282. Sandy Chamoun
  283. Sarah Khatami
  284. Sarah Goldstone
  285. SASAMI
  286. Saudi Oil
  287. Saul Williams
  288. salute
  289. Scarlet Rae
  290. Scree
  291. Sega Bodega
  292. Shaina Hayes
  293. Sheridan Riley
  294. Shigeto
  295. Show Me the Body
  296. Shun Ikegai
  297. Sideshow
  298. Sima Cunningham
  299. Slauson Malone 1
  300. Sleaford Mods
  301. SLIM0
  302. Sluice
  303. Smerz
  304. Smut
  305. Soccer Mommy
  306. Soft Glas
  307. Sophia Bel
  308. SOPHIETHEHOMIE
  309. Sound of Ceres
  310. Spectres
  311. Squirrel Flower
  312. Sudan Archives
  313. Sword II
  314. Tama Gucci
  315. Tamer Abu Ghazaleh
  316. Taphari
  317. Tasha
  318. Television Overdose
  319. Thank You Thank You
  320. The Big Net
  321. The Dark Shed
  322. The Early
  323. The Dwarfs of East Agouza
  324. The Growth Eternal
  325. Thoom
  326. Thor Harris
  327. Tlim Shug
  328. Triathlon
  329. TRISHES
Mientras las disqueras que se sumaron a No Music For Genocide quitando su musica de Israel son:

  1. 10k
  2. 15 love
  3. 29 Speedway
  4. 3 X L
  5. All Centre
  6. All Saints
  7. Amniote Editions
  8. Angels Records
  9. Arbutus Records
  10. b4
  11. Bayonet Records
  12. Black Acre Records
  13. [BLOC] C
  14. City Links Recordings
  15. Constellation Records
  16. Dance Data
  17. Dark Skies Association
  18. Dear Life Records
  19. Double Dare
  20. Éditions Appærent
  21. Escho
  22. glint music
  23. GoodTalk Records
  24. Homo-Centric Records
  25. Human Pitch
  26. In Real Life
  27. INDEX:Records
  28. Intrepid Skin
  29. Knekelhuis Records
  30. LEAVING RECORDS
  31. light-years
  32. LoveTent
  33. Memorials of Distinction
  34. Minaret Records
  35. mnjm
  36. Motion Ward
  37. Mtn Laurel Recording Co.
  38. N.A.A.F.I
  39. Night School Records
  40. NTS
  41. odyxxey
  42. PAN
  43. PARTICIPANT
  44. People’s Coalition of Tandy
  45. Phantom Limb
  46. Poesy
  47. Presto!? Records
  48. Relaxin Records
  49. Ruination Records
  50. Ruptured Records
  51. SAWNA
  52. Shopping Records
  53. Simsara Records
  54. Sketchy Lines Records
  55. SLINK
  56. STAYCORE
  57. STUDIO94 Records
  58. Sure Thing
  59. Tambourhinoceros
  60. Tijolo Records
  61. Topshelf Records
  62. TraTraTrax
  63. Voluminous Arts
  64. xquisite releases