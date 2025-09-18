Ante el genocidio en Gaza son varios los artistas que tomaron la decisión de quitar su música de Israel.
Boicot cultural al estado hebreo Israel, con el que se busca protestar contra el genocidio en Gaza bajo la iniciartiva No Music For Genocide.
Esta es la lista completa de artistas quitaron su música de Israel por genocidio en Gaza
No Music For Genocide, el boicot cultural contra el genocidio en Gaza ya suma más de 400 artistas quitaron su música de Israel, entre cantantes, grupos y disqueras.
“No hay música para el genocidio es el boicot cultural que se está llevando a cabo a nivel internacional contra las acciones del ejército de Israel, que ya ha asesinado a más de 65 mil ciudadanos palestinos desde octubre de 2023”.No Music For Genocide
Con ello, la lista completa de artistas que quitaron su música de Israel por genocidio en Gaza son:
- 3Phaz
- 81355
- (j)ula
- Aaron M Olson
- Abbey Blackwell
- Abyss X
- AceMo
- Adam Harding
- Adder
- Adeline Hotel
- Advance Base
- aja monet
- AJRadico
- Alena Spanger
- Alex Szotak
- Alta Vista
- Aminé
- AMORE
- Amyl and The Sniffers
- amr*
- Ana Tijoux
- Annahstasia
- Annie-Claude Deschênes
- Anysia Kym
- Arca
- Asher White
- Astronauts, etc.
- Automatic
- Avec le soleil sortant de sa bouche
- BADBADNOTGOOD
- BADER
- BAE BAE
- Baths
- Bea Troxel
- Beach Fossils
- BEBÉ YANA
- Being Dead
- Bellbird
- Ben Howard
- Ben Shemie
- Benét
- Bickle
- Black Country, New Road
- Bloomsday
- Blue Ranger
- Body Meat
- Bogdan Raczynski
- boylife
- Brandon
- Caleb Giles
- Camille Keller
- Carla Bozulich
- Carlos Niño
- Carlos Truly
- Carmen Quill
- Casiotone for the Painfully Alone
- Cecile Believe
- cehryl
- Chanel Beads
- Charlie Havenick
- Charlie Osborne
- Cheflee
- Chris Keys
- Christian Sean
- Chromesthesia
- Chuck Strangers
- ciarán
- Clarissa Connelly
- Clarity
- Cleo Reed
- Coco O.
- Cola
- Cole Pulice
- Colin Miller
- Colin Self
- computer data
- Contacto
- CTM
- dagmar zuniga
- Danakil
- Dave Vettraino
- David Holmes
- deBasement
- Deerhoof
- denis biblioni
- Dinamarca
- Dirt Buyer
- Dorian Electra
- Downtown Boys
- Drezus
- duendita
- Dumb Numbers
- Eartheater
- Edith Judith
- Edging
- Eddington Again
- Eerie Wanda
- Efterklang
- Elisapie
- ELOQ
- Elujay
- Enter Shikari
- Erika de Casier
- ernest rareberrg
- Eurohead
- Extra Small
- Fat Tony
- Faye Webster
- FELP
- Finom
- Flavien Berger
- flirty800
- Fontaines D.C.
- Forager
- Frànçois & The Atlas Mountains
- Frank Meadows
- Frankie Cosmos
- Gaika
- Gambletron
- Gianna
- Grizzly Bear
- Hand Habits
- Harry and the Potters
- Headache
- Hekt
- Hélène Barbier
- Heno.
- HorsegiirL
- Hotline TNT
- Hyd
- Ian Wayne
- Ivy Knight
- J. Ludvig III
- Jackie West
- Jadasea
- Japanese Breakfast
- jasmine.4.t
- Jerry Paper
- Jespfur
- Jockstrap
- Joe DeGeorge
- John FM
- John Glacier
- Jonah Yano
- Jonathan Personne
- Jordan Playfair
- Josephine Moriko
- Joviale
- JOYFULTALK
- Julia Holter
- Julian Cubillos
- June McDoom
- Jura
- JWords
- Kamoun
- Kayla Janowitz
- Kee Avil
- KeiyaA
- Kelela
- Kelly Moran
- Kelsey Lu
- kelz
- Kevin Krauter
- Kiefer
- King Krule
- Kinlaw
- Kiss Facility
- Kitba
- Kneecap
- Kyle Chase
- Laced
- La Neve
- Laurence-Anne
- Lankum
- Les Breastfeeders
- Les Louanges
- Le Ren
- Letjoux
- Liim
- Lilah Larson
- Lionmilk
- Lipstick Music
- Lina Tullgren
- Little Moon
- Lionlimb
- Liv.e
- Lolina
- Loraine James
- Low Leaf
- Lucky Cloud
- Luke Schneider
- LUMIÈRE
- Luna Li
- Lysistrata
- Maia Nelson
- Maiya Blainey
- Malportado Kids
- Mannequin Pussy
- Manuka Honey
- Markus Floats
- The Mary Wallopers
- Maryam Saleh
- Massive Attack
- Matt Gold
- Maurice Louca
- Mechatok
- Meftah
- Mega Bog
- Mei Semones
- Mermaid Chunky
- Merna
- Meth Math
- M(h)aol
- MIKE
- Mila Culpa
- Minor Moon
- MISOGI
- MJ Lenderman
- Mndsgn
- Model
- Mogwai
- Mol Sullivan
- Molly Nilsson
- Moon Mullins
- MSC
- Mt. St. Helens Vietnam Band
- MØ
- N.Y.P.D.
- nabeel
- Nadah El Shazly
- Nadine Shah
- Nathan Bajar
- New Orthodox
- New York
- Nick Kuepfer
- Nick León
- Nico Hedley
- Niontay
- Noise Diva
- nomi
- Nourished by Time
- Numa Gama
- NZE NZE
- Office Culture
- Okay Kaya
- Oklou
- Oli XL
- Osquello
- Ought
- Ouri
- Palace Winter
- Palmistry
- Pat Kelly
- Paul Maxwell
- Peder Mannerfelt
- Pink Must
- Population II
- Primal Scream
- Prison Religion
- Prof. Stranger
- The Psychotic Monks
- Qazi & Qazi
- Qi Ming
- Quarterly
- Qur’an Shaheed
- R&D
- Raghd
- Rain From Heaven
- Rat Section
- Ratchopper
- Rebecca & Fiona
- redLee
- Redveil
- Reymour
- RIBBON STAGE
- Rina Sawayama
- Rip Swirl
- RUSSELL!
- Ryan El-Solh
- Samora Pinderhughes
- SANAM
- Sandy Chamoun
- Sarah Khatami
- Sarah Goldstone
- SASAMI
- Saudi Oil
- Saul Williams
- salute
- Scarlet Rae
- Scree
- Sega Bodega
- Shaina Hayes
- Sheridan Riley
- Shigeto
- Show Me the Body
- Shun Ikegai
- Sideshow
- Sima Cunningham
- Slauson Malone 1
- Sleaford Mods
- SLIM0
- Sluice
- Smerz
- Smut
- Soccer Mommy
- Soft Glas
- Sophia Bel
- SOPHIETHEHOMIE
- Sound of Ceres
- Spectres
- Squirrel Flower
- Sudan Archives
- Sword II
- Tama Gucci
- Tamer Abu Ghazaleh
- Taphari
- Tasha
- Television Overdose
- Thank You Thank You
- The Big Net
- The Dark Shed
- The Early
- The Dwarfs of East Agouza
- The Growth Eternal
- Thoom
- Thor Harris
- Tlim Shug
- Triathlon
- TRISHES
Mientras las disqueras que se sumaron a No Music For Genocide quitando su musica de Israel son:
- 10k
- 15 love
- 29 Speedway
- 3 X L
- All Centre
- All Saints
- Amniote Editions
- Angels Records
- Arbutus Records
- b4
- Bayonet Records
- Black Acre Records
- [BLOC] C
- City Links Recordings
- Constellation Records
- Dance Data
- Dark Skies Association
- Dear Life Records
- Double Dare
- Éditions Appærent
- Escho
- glint music
- GoodTalk Records
- Homo-Centric Records
- Human Pitch
- In Real Life
- INDEX:Records
- Intrepid Skin
- Knekelhuis Records
- LEAVING RECORDS
- light-years
- LoveTent
- Memorials of Distinction
- Minaret Records
- mnjm
- Motion Ward
- Mtn Laurel Recording Co.
- N.A.A.F.I
- Night School Records
- NTS
- odyxxey
- PAN
- PARTICIPANT
- People’s Coalition of Tandy
- Phantom Limb
- Poesy
- Presto!? Records
- Relaxin Records
- Ruination Records
- Ruptured Records
- SAWNA
- Shopping Records
- Simsara Records
- Sketchy Lines Records
- SLINK
- STAYCORE
- STUDIO94 Records
- Sure Thing
- Tambourhinoceros
- Tijolo Records
- Topshelf Records
- TraTraTrax
- Voluminous Arts
- xquisite releases