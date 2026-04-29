Sin lugar a duda Roger Sweet fue una de las personalidades del coleccionismo más importantes, siendo el creador de toda la franquicia de He-Man.

Desarrollando no solo un universo que ha cautivado a varias generaciones, también siendo pilar fundamental de Mattel durante las décadas de los 70’s y 80’s.

¿Quién fue Roger Sweet?

Roger Sweet fue un diseñador de juguetes estadounidense, reconocido como el creador de He-Man y la línea de juguetes “Masters of the Universe” (Amos del Universo).

Roger Sweet (GoFoundMe)

¿Qué edad tenía Roger Sweet?

Roger Sweet nació en 1935, al momento de su muerte el 26 de abril de 2026 tenía 91 años.

¿Quién fue la esposa de Roger Sweet?

Roger Sweet se casó con Marlene Sweet en la década de los 80’s, siendo su esposa por casi 40 años.

Roger Sweet con Marlene Sweet (GoFoundMe / eyJpdiI6IjJwUXVaRUhNODd0QVB4blFuaWFTRUE9PSIsInZhbHVlIjoiVk80S2FKVmFMeHdTQ3ZsU1c1SFd5Ny9ndWFNNlkyaHNyYlVRSFVVajBOUTBNVGVpeVM0VVdyZ0hCSjlMNFlNRjQ2V0dpRTZPYVhtNG9UenR2K2VOVEE9PSIsIm1hYyI6IjY2YzFmMmM2NGM5ZWRhODA2MWI1ODZjY2JjNDM5M2NiZjY3NjQ2MTdiOTAyYzk1ZmM0YzBiYmI0YThlNTU3ZDgiLCJ0YWciOiIifQ==)

¿Qué signo zodiacal era Roger Sweet?

Al no tener la fecha exacta de su nacimiento, se desconoce el signo zodiacal de Roger Sweet.

¿Cuántos hijos tenía Roger Sweet?

Aunque se ha mencionado que Roger Sweet siempre estuvo acompañado de su familia, no se ha hecho público si tenía o cuántos hijos tuvo con Marlene Sweet.

Roger Sweet con su familia (GoFoundMe / eyJpdiI6IlM5d0luMWhvbkU3MElPa3hPbnJLM1E9PSIsInZhbHVlIjoibHJQTVNUQXkyMHhxT0o4UUpjWkhJZS9ZODFXeEhEY1BNTkhGS3RXbjQ0L3VQSHFGTGwzZG53ZGxTeXNwUlJkMlVsak8vTjBZVmpHRkR3aWNQVFh6V1E9PSIsIm1hYyI6IjNmMGFkNjBjNDYwZDQyNTFkMzNlNTBkZDI2YWViNzkxYzcwNTFjMzcxMjVmNzc2MTI5YmY2OWNlMjc3ZjQzOWYiLCJ0YWciOiIifQ==)

¿Qué estudió Roger Sweet?

Roger Sweet estudió diseño industrial en la Universidad de Miami en Oxford, Ohio, y posteriormente en el Instituto de Diseño en Chicago, Illinois.

¿En qué trabajó Roger Sweet?

Roger Sweet trabajó para la firma Walter Dorwin Teague Associates y otras compañías de diseño, tras graduarse de la universidad.

Durante esta etapa y posteriores, tuvo a su cargo grandes proyectos como el diseñó del interior del avión Boeing 747.

Además colaboró con Rubbermaid, Hoover y Procter & Gamble (diseñando envases para productos como Downy y Scope).

Sin embargo, es más recordado por su trabajó durante más de 15 años como diseñador jefe de Mattel, en el Departamento de Diseño Preliminar, donde creó a He-Man.

Roger Sweet murió a la edad de 91 años

El 28 de abril de 2026, Marlene Sweet dio a conocer que su esposo, Roger Sweet, murió a la edad de 91 años.

De acuerdo con el reporte, Roger Sweet murió en un centro de cuidados donde fue internado debido a complicaciones con la demencia que padecía.

Fue esa misma enfermedad la que provocó su fallecimiento, sumado a que en febrero sufrió una grave caída que le provocó dos derrames cerebrales.

Previo a su muerte, la familia había pedido ayuda a los fans para pagar los cuidados mensuales del diseñador, que ascendían a 10 mil dólares.

Aunque la campaña de donación fue un éxito, al final ese dinero no se pudo usar para la manutención del creador de He-Man.