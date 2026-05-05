Un nuevo hito financiero tuvo lugar en la Met Gala 2026 con una recaudación récord de 42 millones de dólares, cantidad equivalente a más de 735 millones de pesos mexicanos.

El año pasado, el monto recaudado fue de 31 millones de dólares; es decir, más de 543 millones de pesos.

La Met Gala, también conocida como “la noche más grande de la moda”, es un evento benéfico que recauda fondos para el Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Met Gala 2026: contexto, temática y recaudación récord

De acuerdo con la tradición, la Met Gala 2026 se realizó el primer lunes de mayo y este año la temática se tituló “Arte del Vestuario”.

El dress code para el evento fue “la moda es arte”, por lo que asistentes debieron apegarse a la etiqueta.

Anna Wintour en Met Gala 2026 (ANGELA WEISS / AFP)

Cabe destacar que la realización de la Met Gala 2026 estuvo bajo escrutinio público por la participación de Jeff Bezos y su esposa Lauren Sánchez.

Ambos fueron copresidentes honorarios, por lo que parte de la controversia giró en torno a Amazon, empresa de Bezos señalada por sus condiciones laborales.

Fue por esto que se llamó al boicot del evento, siendo que en las inmediaciones de la Met Gala se registraron protestas en contra del empresario.

Por otra parte, hay quienes asocian el alto perfil de la pareja como uno de los factores que influyeron a impulsar la cifra récord de este año.