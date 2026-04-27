Cole Thomas Allen, originario de Torrance, California, se convirtió en persona de interés en Estados Unidos tras ser identificado como el presunto atacante en la Cena de Corresponsales 2026 contra el presidente Donald Trump.

A sus 31 años, Cole Thomas Allen no tenía antecedentes públicos de violencia y fue señalado como un atacante solitario.

Su trayectoria profesional estuvo ligada a la educación y la tecnología: profesor en C2 Education, ingeniero mecánico, becario en la NASA y desarrollador independiente de videojuegos, además de ayudante de profesor en Caltech.

¿Quién es Cole Thomas Allen?

Cole Thomas Allen es un hombre originario de Torrance, California, Estados Unidos, identificado como el presunto tirador en un ataque armado en contra de Donald Trump en la Cena de Corresponsales 2026.

De acuerdo con autoridades, no contaba con antecedentes públicos de violencia, y sería un atacante “solitario”, sin apoyo de un grupo opositor al presidente de Estados Unidos.

Cole Thomas Allen (Especial)

¿Qué edad tiene Cole Thomas Allen?

Según la información revelada, Cole Thomas Allen tiene 31 años de edad.

¿Quién es la esposa de Cole Thomas Allen?

No hay información pública sobre alguna pareja relacionada a Cole Thomas Allen.

¿Qué signo zodiacal es Cole Thomas Allen?

Al no tener su fecha de nacimiento exacta, se desconoce el signo zodiacal de Cole Thomas Allen.

¿Cuántos hijos tiene Cole Thomas Allen?

Tampoco se cuenta con datos acerca de posibles hijos o hijas relacionados a Cole Thomas Allen.

Hasta donde se sabe, su única familia son sus padres, un hermano y una hermana.

¿Qué estudió Cole Thomas Allen?

Cole Thomas Allen estudió Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de California (Caltech).

Además cuenta con una Maestría en Informática por la Universidad del Estado de California, grado que obtuvo apenas en 2025.

Cole Thomas Allen (Especial)

¿En qué ha trabajado Cole Thomas Allen?

Cole Thomas Allen ha desarrollado su carrera profesional alrededor de la tecnología, así como de la educación en diversas áreas.

Fue profesor en la empresa C2 Education desde 2020, siendo reconocido como “Profesor del mes” en diciembre de 2024.

También se desempeñó como ingeniero mecánico en empresas privadas, además de ser ayudante de profesor en el Caltech.

Asimismo fue becario en la NASA durante su etapa de estudiante, además de ganar una pasantía en esa misma época; aunque no logró el trabajo a tiempo completo.

Su trabajo más reciente fue como desarrollador de videojuegos independiente; el título en el que estaba trabajando es desconocido.

Cole Thomas Allen fue acusado de intento de asesinato contra Donald Trump

Tras abrir fuego en la Cena de Corresponsales 2026, y ser detenido por las autoridades, Cole Thomas Allen fue acusado formalmente de intento de asesinato contra Donald Trump.

Cole Thomas Allen será presentando ante un Tribunal Federal en Washington, Estados Unidos, donde además se le imputarán cargos adicionales no revelados.

Esto de acuerdo con la fiscal Janine Pirro, quien es la que lleva el caso del presunto atacante de Donald Trump.

Además de disparar en contra del presidente de Estados Unidos, Cole Thomas Allen tenía la intención de atacar a otros funcionarios de alto rango.