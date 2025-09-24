Se ha informado la detención de Justin Lee Fisher, un ex policía y ahora detective privado que ingresó de manera ilegal a la casa de Travis Kelce.

De acuerdo con los primeros informes, el detenido iba en busca de Taylor Swift para entregarle documentos relacionados con el juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni.

Detective privado ingresó de manera ilegal a la casa de Travis Kelce

Durante la madrugada del 15 de septiembre, un hombre ingresó de manera ilegal a la casa de Travis Kelce.

“No sufrí ningún daño, salvo que me arrestaron por hacer mi trabajo”, declaró Justin Lee Fisher tras su detención.

Taylor Swift en New Heights de Travis Kelce (Especial / Especial)

En el portal Star Magazine se ha dado a conocer que el arresto derivó por la forma en la que el expolicía del Departamento de Policía de Fort Scott, Kansas, ingresó a la vivienda.

El hombre entró a la casa de Travis Kelce saltando una valla alrededor de las 2:00 de la mañana, acontecimiento que fue reportado por el servicio de seguridad.

El allanamiento fue calificado de ilegal pese a que el detective argumentó estar en el lugar para hacer la entrega de documentos a Taylor Swift.

Star Magazine señala que el detenido tendrá que comparecer ante el Tribunal Municipal de Leawood el próximo 15 de octubre.

Allanamiento en casa de Travis Kelce enciende las alarmas para Taylor Swift

Tras darse a conocer la detención del intruso en casa de Travis Kelce, fans rápidamente externaron su preocupación por Taylor Swift.

Pues el incidente se dio a conocer poco después de revelarse el acoso que la cantante ha estado sufriendo por un hombre identificado como Brian Jason Wagner.

Este último, se dio a conocer, forma parte de un grupo de extrema derecha ligado a Charlie Kirk.