Taylor Swift está por estrenar su nuevo álbum, sin embargo está enfrentando amenazas de ‘groypers’ o ciberacosadores de ultraderecha.

Taylor Swift de 35 años de edad está enfrentándose a un acosador de 45 años de edad, a quién ya denunció y presentó una órden de alejamiento.

Taylor Swift enfrenta acosadores y ‘groypers’ a días del estreno de su nuevo disco

De acuerdo con DailyMail , Taylor Swift ha denunciado que enfrenta amenazas de ‘groypers’, también conocidos como ciberactivistas, acosadores y provocadores de extrema derecha.

Incluso se identificó al principal hostigador llamado Jason Wagner de 45 años de edad, quien no ha podido ser localizado.

Es por eso que el equipo de Taylor Swift está en máxima alerta porque han acosado a la artista, y ha sido blanco de groypers ultraderechistas en redes sociales.

Pero ante la salida de su nuevo disco, The Life of a Showgirl el próximo 3 de octubre, Taylor Swift podría cambiar los promocionales o reducirlos si es que su equipo de seguridad lo considera necesario.

The Life of a Showgirl, nuevo disco de Taylor Swift (Taylor Swift )

También se dio a conocer que un ex policía identificado como Jason Lee Wagner de 45 años de edad, fue arrestado por irrumpir en la casa de Travis Kelce de 35 años de edad, en Leawood, Kansas.

El ex policía que trabaja como investigador privado, entró a la casa de Kelce supuestamente con la intención de entregar unos documentos a Taylor Swift relacionados con el caso de Justin Baldoni y Blake Lively.

Él saltó la valla de seguridad de la privada de Travis Kelce el pasado 15 de septiembre a las 2:00 horas.