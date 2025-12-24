Dentro del mundo del espectáculo, Taylor Swift -de 36 años de edad- es una de las personalidades que destacan no solo por su talento y conexión con el público, sino también por su altruismo.

Esta última de sus cualidades se hizo presente previo a las fiestas decembrinas, con una donación de 1 millón de dólares a la ONG Feeding America y American Heart Association.

Organizaciones benéficas revela donación millonaria de Taylor Swift

Fue por medio de redes sociales que tanto Feeding America como American Heart Association dieron a conocer la contribución de Taylor Swift.

En los diferentes comunicados, ambas asociaciones agradecieron a la cantante por el apoyo que promete beneficiar a familias en situación vulnerable.

Las acciones de Taylor Swift no pasaron desapercibidas entre los fans, quienes de inmediato aplaudieron su gran corazón como artista.

Feeding America es la principal red para combatir el hambre en Estados Unidos.

Por su parte, American Heart Association se dedica a combatir las enfermedades cardíacas por medio de investigaciones, proporcionando recursos y promoviendo el derecho a la salud de todos los ciudadanos apoyando y defendiendo políticas de salud pública.

Las buenas acciones de Taylor Swift en 2025 también se vieron reflejadas entre su equipo de The Eras Tour.

Esto después de que se diera a conocer que repartió 197 millones de dólares en bonos para todos los involucrados en el espectáculo; desde bailarines, logística y transportistas.