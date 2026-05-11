Ascanio Pignatelli Aragona Cortés es un historiador, documentalista y coach ejecutivo conocido por ser descendiente directo de Hernán Cortés en la décimo sexta generación.

En los últimos años ha ganado notoriedad pública por promover la reconciliación histórica entre México y España, así como por emitir disculpas públicas relacionadas con los abusos cometidos durante la Conquista.

Recientemente, Ascanio Pignatelli Aragona Cortés volvió a ser tema de conversación luego de publicar una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que rechazó declaraciones de la política española Isabel Díaz Ayuso y llamó a fortalecer el diálogo histórico y cultural entre ambas naciones.

¿Quién es Ascanio Pignatelli Aragona Cortés?

Ascanio Pignatelli Aragona Cortés es un descendiente directo de Hernán Cortés que se ha dedicado a temas relacionados con la historia, el diálogo intercultural y la reconciliación entre México y España.

Su nombre tomó relevancia internacional en 2019, cuando ofreció una disculpa pública por las atrocidades cometidas durante la Conquista española contra pueblos indígenas.

Además, ha participado en proyectos documentales y actividades enfocadas en la memoria histórica y la relación entre descendientes de Hernán Cortés y Moctezuma.

Entre sus trabajos más conocidos destaca el documental “El reencuentro, 500 años Moctezuma y Cortés”.

Ascanio Pignatelli Aragona Cortés, descendiente de Hernán Cortés. (@coachascanio/Instagram )

¿Qué edad tiene Ascanio Pignatelli Aragona Cortés?

Ascanio Pignatelli Aragona Cortés tiene alrededor de 56 años, según reportes y fuentes consultadas, aunque hasta ahora no se ha dado a conocer públicamente una fecha de nacimiento oficial.

¿Ascanio Pignatelli Aragona Cortés tiene pareja?

No hay información pública disponible sobre la vida sentimental o el estado civil de Ascanio Pignatelli Aragona Cortés.

¿Qué signo zodiacal es Ascanio Pignatelli Aragona Cortés?

Debido a que no se conoce públicamente su fecha de nacimiento, no es posible determinar el signo zodiacal de Ascanio Pignatelli Aragona Cortés.

¿Ascanio Pignatelli Aragona Cortés tiene hijos?

Sí. Ascanio Pignatelli Aragona Cortés tiene una hija llamada Tati, quien tendría alrededor de 20 años de edad.

¿Qué estudió Ascanio Pignatelli Aragona Cortés?

No hay registros públicos detallados sobre la formación académica de Ascanio Pignatelli Aragona Cortés.

Sin embargo, su trabajo público se ha enfocado en temas históricos, reconciliación cultural y desarrollo personal a través del coaching ejecutivo.

¿En qué ha trabajado Ascanio Pignatelli Aragona Cortés?

Ascanio Pignatelli Aragona Cortés ha desarrollado actividades relacionadas con la historia, el documental, el coaching ejecutivo y la promoción del diálogo entre México y España.

Entre sus principales proyectos y actividades destacan: