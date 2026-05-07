En sus redes sociales Claudia Sheinbaum cita edicto de 1548 de Carlos 1 donde se exhiben las “atrocidades” de Hernán Cortés para criticar a la derecha.

Claudia Sheinbaum cuestionó el intento de reivindicar a Hernán Cortés y afirmó que los pueblos originarios son la verdadera reserva de los valores de México.

“Aquí les dejo el edicto de Carlos I de España en Valladolid, de 1548, en el que habla de las atrocidades de Hernán Cortés, a quien hoy pretende reivindicar la derecha mexicana. Los pueblos originarios son la verdadera reserva de valores del México de ayer y de hoy” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum cita edicto de 1548 para señalar “atrocidades” de Hernán Cortés y criticar a la derecha (@Claudiashein / X )

Claudia Sheinbaum cita edicto de 1548 para señalar “atrocidades” de Hernán Cortés

Claudia Sheinbaum difundió un edicto de Carlos I de España, fechado en Valladolid en 1548 donde denunció los abusos de Hernán Cortés.

El documento emitido por el rey Carlos I detalla crímenes cometidos por Hernán Cortés durante la conquista como:

La esclavitud infantil

Saqueos

Matanzas sistemáticas

El uso de marcas con hierro candente contra los pueblos indígenas

Este edicto constituye una de las pruebas históricas más contundentes sobre las acusaciones de abusos, matanzas y esclavitud cometidas durante la conquista de México.

Claudia Sheinbaum afirmó que compartía el edicto para mostrar una visión histórica crítica sobre las acciones de Hernán Cortés.

Sheinbaum cita edicto de 1548 para señalar “atrocidades” de Hernán Cortés y criticar a la derecha (@Claudiashein / X)

Claudia Sheinbaum crítica intento de reivindicar a Hernán Cortés por la derecha

Sheinbaum utiliza este recurso histórico para criticar la supuesta ignorancia de la derecha y reafirmar que los pueblos originarios representan la verdadera esencia de los valores nacionales.

Esta acción de Claudia Sheinbaum responde a los intentos de ciertos sectores de la oposición mexicana y de Isabel Díaz Ayuso por reivindicar la figura de Hernán Cortés.

Claudia Sheinbaum criticó que sectores de la derecha mexicana buscan presentar a Hernán Cortés bajo una lectura favorable.

En su mensaje, la presidenta de México señaló que la figura de Hernán Cortés representa una etapa marcada por la violencia, el sometimiento y abuso contra los pueblos originarios.