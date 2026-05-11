Ascanio Pignatelli Aragona Cortés, descendiente de Hernán Cortés, se disculpó con México por las acciones realizadas durante la invasión a México y acusó a Isabel Díaz Ayuso de generar discordia en la relación con España.

Cabe señalar que Ascanio Pignatelli Aragona Cortés ya ha expresado sus disculpas hacia México a través de una carta que envió en diciembre de 2024 a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Isabel Díaz Ayuso solo sembró discordia entre México y España

El descendiente directo de décimo sexta generación de Hernán Cortés, Ascanio Pignatelli Aragona Cortés, volvió a pedir disculpas a México en su calidad como vicepresidente de la Asociación Civil Turismo Filantrópico.

En un comunicado fechado el pasado 10 de mayo, cuestionó los dichos de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

De acuerdo con el descendiente de Hernán Cortés, Isabel Díaz Ayuso solo ha sembrado discordia entre México y España en lugar de buscar la reconciliación y la no confrontación.

Ahora, Ascanio Pignatelli Aragona Cortés señaló su “profundo desacuerdo y malestar” ante las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid durante su visita a México.

“Nos dirigimos a usted con el corazón abierto y la palabra firme para manifestar nuestro profundo desacuerdo y malestar ante las desafortunadas declaraciones de la sra. Isabel Díaz Ayuso en su reciente visita a México. Sus palabras no solo ignoran la complejidad de nuestra identidad, sino que contradicen el camino de paz que hemos decidido transitar y profundizan brechas que ambos pueblos han trabajo durante años para sanar” descendiente de Hernán Cortés

Asimismo, manifestó su descalificación total al uso del nombre de Hernán Cortés por Isabel Díaz Ayuso, “rechazando que se pretenda instrumentalizar una figura histórica de tal complejidad para fines que no buscan la unión sino la discordia”.

Disculpas del descendiente de Hernán Cortés (Turismo Filantrópico/ Facebook)

Disculpas del descendiente de Hernán Cortés (Turismo Filantrópico/ Facebook)

Descendiente de Hernán Cortés pide perdón y exige respeto a la memoria histórica

Por otra parte, volvió a pedir perdón a México por las acciones de quien es su familiar directo, así como por las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso.

En el mismo sentido, el descendiente de Hernán Cortés exigió el respeto a la memoria histórica de México y reiteró que éste tema “merece ser tratado con dignidad y rigor, no con ligereza política”.

Asimismo, rechazó la provocación que implican las declaraciones de la madrileña y reiteró que es lamentable que se utilicen las tribuna mexicanas para “emitir mensajes que ignoran el sentir del pueblo y la soberanía de sus instituciones”.

“Reiteramos que el futuro de la relación entre nuestras naciones debe basarse en el respeto mutuo. Mientras otros buscan la provocación, nosotros seguiremos buscando la reconciliación. México merece un discurso que sane, no uno que lastime” descendiente de Hernán Cortés

Cabe señalar que envió una carta en 2024 para extender sus disculpas como descendiente directo de Hernán Cortés para los pueblos indígenas respecto a la invasión en México y sus consecuencias.

Disculpas del descendiente de Hernán Cortés (Turismo Filantrópico/ Facebook)