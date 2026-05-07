Nacho Cano aseguró que es necesario celebrar a Hernán Cortés porque sin él “no estaría México.

Durante el aniversario de “Malinche el musical”, el músico y actor defendió el mestizaje como el origen de México y consideró como un error no “darle su sitio” a Hernán Cortés

Cabe señalar que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “ignorante” intentar reivindicar a Cortés, considerado uno de los más crueles invasores.

Nacho Cano aprovechó el evento privado del musical de Malinche para “celebrar el mestizaje” fruto de la invasión que inició Hernán Cortés en 1519.

De acuerdo con el músico, sin el mestizaje no existiría México, por lo que debe ser celebrado.

“Hoy venimos a celebrar esto, el mestizaje…porque celebrar el mestizaje es celebrar a México, es decir, México es un producto del mestizaje. Si no hubiera habido mestizaje no habría México” Nacho Cano

Asimismo, consideró como “un error que hay que corregir” el darle su lugar en la historia a Hernán Cortés porque sin él no existiría México “te guste o no te guste”.

“Es un error que hay que corregir, darle su sitio a Cortés, porque sin él no estaría México, sin Cristo no estaría el Cristianismo, sin Cortes no tendríamos México, eso es así te guste o no te guste” Nacho Cano

En este sentido, reiteró su intención de reivindicar esta postura y “agradecer a la persona que hizo esto posible”, refiriéndose a que México es resultado de la invasión de Hernán Cortés.

Claudia Sheinbaum: Difícilmente México va a querer a quien adore a Hernán Cortés

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó al homenaje a Hernán Cortés que pretendía hacerse en la Catedral Metropolitana y terminó siendo un evento privado en Frontón México.

“Es importante debatir y que el pueblo de México decida... difícilmente el pueblo de México va a querer a alguien que adore a Hernán Cortés” Claudia Sheinbaum

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, querer reivindicar a Hernán Cortés es una muestra de ignorancia, pues desde el siglo XVI se ordenó por decreto en España la no reivindicación del invasor.