La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que Hernán Cortés, quien recientemente fue “reivindicado” en un evento privado en México, fue juzgado por las atrocidades que cometió durante el periodo de la conquista.

Asimismo, reclamó que se intentara reivindicar a quien es considerado como “ uno de los más crueles invasores” por los actos violentos que realizó en México.

“Hernán Cortés se caracterizó por ordenar matanzas, por ser uno de los más crueles invasores” Claudia Sheinbaum

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, estas acciones son muestra de la ignorancia sobre la memoria histórica de Hernán Cortés tanto en México como en España.

La memoria histórica de Hernán Cortés recuerda que fue un invasor cruel

Claudia Sheinbaum reclamó la intención de la derecha de España de intentar reivindicar la figura de Hernán Cortés, un cruel invasor que incluso fue juzgado en el siglo XVI.

De acuerdo con la presidenta, este homenaje para su reivindicación es una muestra de la ignorancia de Isabel Díaz Ayuso y quienes la invitaron a México, pues desde España se ha establecido que “no puede reivindicarse”.

“Un homenaje a Hernán Cortés, habla también de mucha ignorancia…Carlos I de España, en el siglo XVI hace un decreto donde dice que no puede reivindicarse a Hernán Cortés” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum recordó que Carlos I de España, desde el siglo XVI decretó que Hernán Cortés no podía ser reivindicado por los crímenes que cometió durante la Conquista, que fueron considerados atrocidades.

Esto ya que, entre otras cosas, marcaba la frente con hierros incandescentes a los niños que esclavizó en los territorios que conquistó.

“Habla también de mucha ignorancia porque Carlos I de España, en el siglo XVI hace un decreto donde dice que no puede reivindicarse nunca a Hernán Cortés… Hernán Cortés se caracterizó por ordenar matanzas, por ser uno de los más crueles invasores. Dice en el decreto…que marcaban a los niños en la frente como animales para catalogarlos como esclavos, ese era Hernán Cortés” Claudia Sheinbaum

Asimismo, resaltó que Hernán Cortés no fue una figura apreciada en su país pues “acabó enterrado en México porque en España no lo querían, aquí tampoco... terminó ahí en el abandono”.

Memorias histórica de Hernán Cortés: Las atrocidades que cometió el Marqués del Valle

Por su parte, José Alfonso Suárez del Real recordó que Hernán Cortés fue juzgado en 2 ocaciones por las atrocidades que cometió el llamado Marqués del Valle; en 1526 y en 1546; este último en España.

Los delitos por los que fue juzgado por España son:

asesinato de su esposa Catalina Juárez

ahorcar a Cuauhtémoc

esclavizar a más de 3 mil 500 personas en Cachila en 1520

esclavizar a todos los ‘texcocanos’ en 1521 a 1522

en la conquista de Cuernavaca y Oaxtepec esclavizó a niños a quienes herró

Matanza de Cholula, donde mató a más de 4 mil “naturales”; a los sobrevivientes se les esclavizó

Durante el segundo juicio se ordenó la liberación de todos los esclavos que había hecho Cortés al considerar que no hubo causa justa para privar de la libertad a esas personas.

Asimismo, se ordenó pregonar esta disposición en plazas y mercados públicos de la Ciudad de México y otras provincias para que se cumplieran las sentencias.