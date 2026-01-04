En vísperas de la primer audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, a celebrarse el lunes 5 de enero, autoridades de Estados Unidos ya preparan las acusaciones que serán presentadas en su contra.

De acuerdo con una declaración de la fiscal general Pam Bondi, así como la filtración de un documento del Gran Jurado, Estados Unidos estaría listo para acusar a Maduro de delitos relacionados a narcoterrorismo, entre ellos tráfico de drogas, sobornos, tortura y más.

Los delitos que enfrentaría Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estado Unidos

A menos de 48 horas de su captura, autoridades de Estados Unidos ya tendrían listos los delitos de narcoterrorismo que presentarán en contra de Nicolás Maduro y Cilia Flores en una Corte de Nueva York.

La información sugiere que, por al menos 25 años, Nicolás Maduro fue parte de una red de narcotráfico internacional, la cual habría utilizado instituciones de Venezuela para facilitar el envío de cocaína a Estados Unidos y otros países.

Para estos fines, Maduro habría sobornado a diversos funcionarios de su país, además de acordar presuntas alianzas con grupos criminales como:

Cártel de Sinaloa

Los Zetas

Cártel de Los Soles

Tren de Aragua

Las FARC

Las autoridades señalan también a Nicolas Maduro como presunto responsable por conspirar para enviar drogas a Estados Unidos, además de poseer ametralladoras de gran poder y artefactos destructivos que amenazan la seguridad de la región.

En su estructura criminal, el ahora expresidente de Venezuela habría ordenado también la tortura y desaparición de opositores, con la finalidad de legitimar su régimen.

Por tal motivo, Maduro es señalado como desestabilizado de América Latina, por lo que podría enfrentar varios años de cárcel como sentencia condenatoria en Estados Unidos.