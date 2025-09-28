El Departamento de Policía de Grand Blanc, Michigan, Estados Unidos, advirtió de un tiroteo en la iglesia mormona de los Santos de los Últimos Días, ubicada en la localidad.

Dicho tiroteo en Michigan dejó al menos un muerto y nueve heridos, según CNN, además de desatar un incendio en el inmueble.

WATCH: Drone footage shows the Mormon Church on fire in Grand Blanc, Michigan, after shooter opened fire and shot multiple people.



Video: Julie J.





Donald Trump dice que el tiroteo en Michigan es otro ataque a los cristianos de Estados Unidos

Tras darse a conocer el tiroteo en Grand Blanc, Michigan, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un mensaje a través de su cuenta de Truth Social, señalando que parece otro ataque a los cristianos del país.

En su publicación, Donald Trump señala que el FBI ya se encuentra en el lugar y que el agresor está muerto; no detalla si por propia mano o por un enfrentamiento con las autoridades.

Asimismo, pidió orar por las víctimas y sus familiares, mencionando también que aún hay mucho que aprender del caso.

Finalizando con la sentencia de que “la epidemia de violencia” en Estados Unidos debe de parar de forma inmediata.

“He sido informado del horrendo tiroteo que tuvo lugar en la iglesia de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, Michigan. El FBI llegó inmediatamente a la escena, y liderará una investigación federal, dando soporte a los oficiales locales y del Estado. El sospechoso está muerto; pero hay mucho que aprender. Esto parece otro ataque centrado en los cristianos de Estados Unidos. La administración mantendrá a la gente informada, como siempre lo ha hecho. Esta epidemia de violencia en nuestro país debe de parar inmediatamente”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

BREAKING: President Trump says the Michigan church shooting appears to be 'yet another targeted attack on Christians in the United States of America"

Autoridades de Michigan piden evitar la zona por el tiroteo e incendio

A través de redes sociales y canales oficiales, las autoridades de Michigan pidieron a los habitantes de Grand Blanc que evitaran la zona cercana a la iglesia de los Santos de los Últimos Días.

Esto debido al tiroteo e incendio sucedido en el lugar; además, señalaron que se reúnan con sus seres queridos en el teatro Trillium, también ubicado en Grand Blanc, Michigan.

Se están tomando extremas precauciones a pesar de que ya se reportó la muerte del agresor, pues no se descarta que el incendio se pudiera propagar, debido a la presencia de civiles.

De momento, no se ha dado a conocer cómo es que inicio este incendio; si fue un daño colateral o provocado directamente por el agresor.

No obstante, medios como CNN reportan que incluso habría menores de edad víctimas de esta tragedia.