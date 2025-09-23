Un migrante mexicano de 39 años de edad murió en California mientras se encontraba bajo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la información del ICE, se trata de Ismael Ayala-Uribe, que llegó a Estados Unidos siendo niño y fue protegido por el programa DACA, sin embargo en 2016 se le negó la renovación.

Muere migrante mexicano en custodia de ICE (Eric Thayer / AP)

El ICE informó sobre la muerte de Ismael Ayala-Uribe, migrante mexicano de 39 años de edad, que fue detenido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) desde el pasado 17 de agosto.

Ismael Ayala-Uribe se encontraba detenido en el Centro de Procesamiento del ICE, pero habría sido trasladado al Centro Médico Global Victor Valley para una evaluación médica pues presentaba un absceso en el glúteo.

A través de un comunicado, el ICE informó que el migrante mexicano fue trasladado el 21 de septiembre y su cirugía ya estaba programada, sin embargo, durante la madrugada del 22 de septiembre se le encontró inconsciente.

Hasta el momento no se ha revelado la causa de la muerte del mexicano Ismael Ayala-Uribe, solo se aclaró que el migrante sufría de hipertensión y taquicardia anormal, que pudieron influir en el descenso.

El ICE ya habría informado al Consulado de México sobre la muerte de Ismael Ayala-Uribe, a quien señalaron de tener antecedentes por conducir bajo los efectos del alcohol en California.