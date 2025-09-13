Silverio Villegas, mexicano residente en Chicago, murió este viernes 12 de septiembre al ser arrestado en una redada de ICE ordenada por el presidente Donald Trump; te decimos quién era.

De acuerdo con la información, el mexicano Silverio Villegas fue abatido por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas inglés) al tratar de huir del arresto en su vehículo.

Pero ¿quién era Silverio Villegas? Te decimos todo lo que se sabe del mexicano que murió al ser arrestado en una de las redadas de ICE, que han aumentado con las políticas de migración en Estados Unidos.

¿Quién era Silverio Villegas? (Getty)

¿Quién era Silverio Villegas?

Silverio Villegas Gonzáles era un migrante originario del estado de Michoacán, residente de Chicago, Estados Unidos, que fue atacado este viernes 12 de septiembre en una redada de ICE en el suburbio Franklin Park.

¿Qué edad tenía Silverio Villegas?

Silverio Villegas tenía 38 años de edad, según el Consulado de México en Chicago.

¿Qué signo zodiacal era Silverio Villegas?

Dado que la fecha de nacimiento de Silverio Villegas es desconocida, su signo zodiacal también lo es.

¿Silverio Villegas estaba casado?

Hasta el momento se desconoce el estado civil de Silverio Villegas.

¿Silverio Villegas tenía hijos?

También se desconoce si Silverio Villegas tenía hijos, sin embargo, en una fotografía aparece con un niño en brazos, que podría ser su hijo.

¿Qué estudió Silverio Villegas?

No hay información pública confirmada sobre la formación académica de Silverio Villegas.

¿Cuál fue la trayectoria de Silverio Villegas?

Silverio Villegas era un mexicano que trabajaba en Estados Unidos como cocinero, sin embargo, no se tiene más información sobre su trayectoria.

Silverio Villegas, migrante mexicano, muere al ser arrestado en redadas de ICE

Este viernes 12 de septiembre murió Silverio Villegas, migrante mexicano, al ser arrestado durante una redada de ICE en Chicago, como parte de la Operación Midway Blitz.

Durante la redada de ICE, los agentes le habrían solicitado a Silverio Villegas que se detuviera, pues iba manejando su vehículo, pero este no se detuvo y arrastró a uno de los oficiales de migración.

Por esta razón, otro agente disparó contra Silverio Villegas, justificando que el mexicano estaba intentando huir del arresto y, lamentablemente, el hombre perdió la vida.

El Consulado de México en Chicago informó que ya se estableció comunicación con el ICE para esclarecer las condiciones en las que se dio el hecho en el que murió el mexicano Silverio Villegas.