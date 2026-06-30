Ricardo Salinas Pliego mantiene un juicio en Londres por un presunto fraude por 450 millones de dólares del que busca salir victorioso.

Se trata de un juicio en el Tribunal Superior de Londres donde el empresario presentó una apelación por el caso donde habría sido víctima del ucraniano Vladimir Sklarov.

Ricardo Salinas Pliego espera una victoria judicial en el tribunal de Londres tras casi 2 años de litigio en contra de Sklarov por fraude.

Vladimir Sklarov además enfrenta en Estados Unidos cargos penales por fraude y conspiración para cometer lavado de dinero; podría ser condenado hasta a 20 años de prisión.

Ricardo Salinas Pliego podría obtener la victoria legal contra Vladimir Sklarov en Londres

Ricardo Salinas Pliego inició una demanda contra Vladimir Sklarov por un fraude millonario en septiembre de 2024 en Londres.

Esto por usar de manera falsa un supuesto respaldo del nombre Astor para otorgar un préstamo de 115 millones de dólares a Salinas Pliego a cambio de acciones de Grupo Elektra como garantía en 2021.

Sin embargo, este respaldo no era real; además de probar que el ucraniano vendió las acciones de la empresa mexicana y transfirió los pagos a cuentas en Mónaco a nombre de sus familiares.

Ante el fraude, Ricardo Salinas Pliego inició una demanda ante el Tribunal de Londres, donde obtuvo la orden para congelar 400 millones de dólares en activos a nombre de Vladimir Sklarov.

A pesar de ello, el tribunal rechazó emitir un fallo sumario debido a cuestionamientos relacionados con investigadores privados contratados por Salinas Pliego pero resaltó que se tiene una “perspectiva razonable de éxito” en este caso.