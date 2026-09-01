Ricardo Salinas Pliego visita la prisión donde están El Mayo y Rafael Caro Quintero

Ricardo Salinas Pliego compartió un video en el que aparece frente al Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, prisión federal de máxima seguridad en Estados Unidos que alberga a capos como Ismael “El Mayo” Zambada y Rafael Caro Quintero.

“El lugar donde terminan quienes se portan mal”. Ricardo Salinas Pliego, empresario mexicano

En su grabación, el empresario mexicano expresó satisfacción por saber que ahí se encuentran recluidos personajes de alto perfil, incluido Nicolás Maduro.

En ese sentido, Ricardo Salinas Pliego contrastó las duras condiciones de los internos del MDC con su propia libertad, mientras describía el penal como “el lugar donde terminan quienes se portan mal”.

Pasé a revisar si están vigentes las reservaciones para los que faltan de llegar - Confío en que sea pronto ! pic.twitter.com/zO7T5mdcD3 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) September 1, 2026

Ricardo Salinas Pliego presume su visita la prisión donde están El Mayo y Rafael Caro Quintero

Ricardo Salinas Pliego realizó una visita y grabó un video frente al Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, en Nueva York, la infame prisión federal donde están recluidos conocidos capos del narcotráfico y políticos de alto perfil.

Durante su grabación en las inmediaciones del penal, el empresario mexicano expresó que le daba “mucho gusto” saber que adentro de esa prisión se encuentran recluidos:

Nicolás Maduro

Ismael “El Mayo” Zambada

Rafael Caro Quintero

“uno de los chapitos”

Contrastó las precarias condiciones de los reos con su propia libertad, asegurando que él se encontraba “vivito y coleando” y listo para ir a disfrutar de una comida en un restaurante italiano.

En su video, Ricardo Salinas Pliego mostró parte de la fachada del MDC de Brooklyn y aseguró que en ese lugar terminan “las personas que se portan mal”.

Al finalizar su video, Ricardo Salinas Pliego se mostró con una gran sonrisa.

Así es el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn donde están recluidos El Mayo y Rafael Caro Quintero

El MDC de Brooklyn es catalogado como el “infierno en la tierra” debido a sus deplorables condiciones de vida.

Este complejo aloja a más de 1,300 detenidos bajo un estricto régimen de seguridad. El penal enfrenta graves acusaciones de hacinamiento, falta crónica de personal, violencia extrema entre reclusos y fallas severas en servicios básicos.

El complejo penitenciario cuenta con sistemas avanzados de vigilancia electrónica, barricadas de acero para frenar vehículos pesados y pasillos subterráneos internos que lo conectan directamente con dos tribunales federales y oficinas de la fiscalía, lo que permite trasladar a reclusos sensibles sin exposición pública.

Los reclusos considerados de alto perfil, como los líderes de cárteles o mandatarios capturados, son enviados a la Unidad de Vivienda Especial (SHU) por razones de seguridad.

Los internos de la SHU pasan entre 23 y 24 horas al día en confinamiento solitario. El espacio habitacional es sumamente reducido; las celdas miden aproximadamente 2.5 por 3 metros.

De acuerdo con reportes, las camas cuentan con colchones muy delgados y carecen de almohadas.

Tienen prohibido comer en el comedor y se les limita de forma estricta el acceso a visitas y llamadas con sus familiares o defensores legales.