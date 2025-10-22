Se ha revelado que la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin continúa en pie; esto de acuerdo a declaraciones por parte de Rusia.

La reunión de Trump y Putin sigue en pie, según revela Rusia

Este miércoles 22 de octubre, Rusia reveló que los preparativos para una reunión entre Donald Trump de 79 años de edad, y Vladimir Putin de 73 años de edad, continúan en pie; esto pese a que el gobierno estadounidense declarara que se pospondrá hasta nuevo aviso.

Y es que de acuerdo con la información, el gobierno estadounidense está cada vez más frustrado ante la negativa que ha dado Rusia de terminar con la guerra en Ucrania; así como las demandas extremas de Putin.

Cumbre Donald Trump y Vladimir Putin (Alexei Nikolsky / AP)

Y aunque en agosto pasado, Donald Trump y Vladimir Putin se reunieron en Alaska, no se produjo algún trato con respecto a la paz que invade su país.

Por lo que esta segunda reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin, sería una segunda oportunidad para conversar con el presidente ruso; posteriormente se anunció una postergación o cancelo ya que no querían una reunión “desperdiciada”.

Aunque el portavoz de Rusia, Dmitri Peskov, aseguró que ni Donald Trump ni Vladimir Putin, querían perder el tiempo y de momento, según el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, los preparativos para dicha reunión continúan.

De momento no se dieron a conocer más detalles sobre la reunión de Donald Trump y Vladimir Putin, información que viene por parte de la agencia de noticias TASS.