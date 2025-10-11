Centenares de personas se reunieron frente a la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas inglés) en Chicago para protestar contra el despliegue militar.

De acuerdo con la información, dentro de las instalaciones del centro de detenciones del ICE en Chicago se encuentran elementos de la Guardia Nacional a la espera del despliegue.

El presidente Donald Trump ha argumentado que el despliegue militar en Chicago es necesario pues los agentes de ICE corren peligro ante la “rebelión” que existe en la demarcación.

Guardia Nacional en Chicago. (Talia Sprague / AP)

Protestan en Chicago frente a oficina del ICE por despliegue militar

Un grupo de personas se reunieron fuera de la oficina del ICE en Chicago para protestar contra la decisión de Donald Trump de desplegar militares en la demarcación.

Durante la mañana de este viernes 10 de octubre, cuatro helicópteros y decenas de patrullas hicieron presencia en la protesta frente a la oficina del ICE, que se desarrolló de forma pacífica.

Sin embargo, tres manifestantes cruzaron la demarcación de la protesta y atacaron furgones del ICE, por lo que policías los arrestaron, no sin antes recibir golpes por parte de los agentes.

Cabe mencionar que el despliegue militar no se ha efectuado ya que una jueza emitió una orden judicial que lo prohíbe al no encontrar evidencia necesaria de que en Chicago exista un riesgo de “rebelión”.