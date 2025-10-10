La ciudad de Chicago logró detener temporalmente el despliegue militar del gobierno de Estados Unidos, gracias a una orden judicial emitida por una jueza federal de Illinois.

El presidente Donald Trump ordenó un despliegue militar en Chicago argumentando que hay un riesgo de rebelión en la ciudad ante las protestas contra las redadas migratorias del ICE.

Pese a esto, la jueza April M. Perry anunció que emitirá una orden para bloquear el despliegue militar de Estados Unidos, ya que no existen “pruebas creíbles” de riesgo de “rebelión”.

Jueza bloquea despliegue militar de Estados Unidos en Chicago por orden judicial

Este jueves 9 de octubre, la jueza April M. Perry emitió una orden judicial que impide temporalmente el despliegue militar ordenado por Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

La audiencia duró alrededor de seis horas y durante sus intervenciones, los funcionarios argumentaron que el despliegue militar es para proteger a agentes de ICE en Chicago, Illinois.

Cabe mencionar que este jueves, durante la audiencia, al menos 500 soldados de la Guardia Nacional fueron desplegados en Chicago como parte de la operación Midway Blitz.

Anteriormente, Donald Trump aseguró que el campamento del ICE en Broadview, Chicago, “ha sido blanco de violencia real y amenazas”, por lo que necesita asistencia de militares.