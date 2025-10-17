El presidente Donald Trump insiste en un desplegar a la Guardia Nacional Chicago y este viernes presentó una solicitud ante la Corte Suprema.

Esto después de que el jueves 16 de octubre la corte de apelaciones de Estados Unidos rechazara la propuesta del presidente de un despliegue militar en Illinois y Texas.

Dan marcha atrás a propuestas militares de Donald Trump en Chicago

Desde principios de octubre el mandatario republicano no ha quitado el dedo del renglón en el uso de fuerzas militares en suelo estadounidense.

Donald Trump argumenta que la presencia de la Guardia Nacional es necesaria en la demarcación, esto debido a las fuertes amenazas y violencia que viven agentes de ICE en Chicago en medio de las redadas migratorias.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (WIN MCNAMEE / Getty Images via AFP)

Al respecto, se ha dado en repetidas ocaciones marcha atrás a la insistencia del presidente Trump.

En contra del despliegue militar se ha argumentado que que no hay “pruebas creíbles” de que exista riesgo en la región.

El pasado 9 de octubre la jueza federal April M. Perry emitió una orden para bloquear un despliegue militar en Illinois y Texas.

Estas medidas ha intensificado las tensiones entre el presidente Donald Trump y los gobernadores demócratas que se oponen al despliegue militar en el país.

Ahora solo falta la respuesta de la Corte Suprema para saber si la Guardia Nacional se despliega en apoyo a ICE o si el presidente Trump buscará otras instancias para proceder.