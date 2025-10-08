La tensión entre el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y las autoridades de Chicago, crece.

“¡El alcalde de Chicago debería estar en la cárcel por no proteger a los agentes de ICE! ¡El gobernador Pritzker también!” Donald Trump

“Deberían estar presos”: Trump desata polémica por dichos contra líderes demócratas

Mediante la red Truth Social, Donald Trump sugirió encarcelar al gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, de 60 y 49 años de edad respectivamente.

El mandatario estadounidense, de 79 años de edad, los acusa de no proteger al ICE.

Donald Trump presenta propuesta para deportar niños migrantes: les pagará (Donald Trump vía X)

La polémica declaración de Donald Trump llega a un día de tropas de la Guardia Nacional de Texas fueron vistas en un centro de entrenamiento de la Reserva del Ejército en las afueras.

De acuerdo con el gobernador de Texas, Greg Abbott, de 67 años de edad, las fuerzas de seguridad en Chicago aumentaron a petición del presidente.

Aún cuando días atrás, el alcalde de Chicago firmó una orden ejecutiva que prohíbe a las agencias federales utilizar propiedades municipales para la aplicación de la ley migratoria civil, esto para evitar el aumento de efectivos federales.

Por su parte, el gobernador de Illinois acusó a Donald Trump de pedir el arresto de líderes electos que están frenando su poder.

Aumentan las protestas contra ICE en Memphis, Washington y Los Ángeles

En contra de la opinión de autoridades locales, Donald Trump ha ordenado el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en ciudades demócratas como Memphis, Washington y Los Ángeles.

Así como intensificó las operaciones federales en Chicago bajo la operación Midway Blitz, liderada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), para garantizar la seguridad.

Por tanto, las redadas han aumentado y las protestas también. El pasado sábado en el área de South Side, elementos de la Patrulla Fronteriza hirieron a una ciudadana estadounidense durante una manifestación.

Ciclista huye de ICE en Chicago (Especial)

Pese a la oposición del gobernador de Illinois y el alcalde de Chicago, Donald Trump mandó cientos de tropas de la Guardia Nacional a una zona de Chicago.

Así como describió a la ciudad como un “agujero de ratas” y como la “capital mundial del asesinato” debido a los tiroteos que ocurren semana a semana.

Con información de EFE, Reuters y el portal Insiderpaper