El presidente Donald Trump -de 79 años de edad- ordenó el despliegue de 300 elementos de la Guarda Nacional en Chicago y dicha orden ya se ejecutó.

Chicago registró una ola de manifestaciones y enfrentamientos contra autoridades migratorias, por lo que Donald Trump ordenó la intervención de militares.

Inicia despliegue militar en Chicago tras la orden de Donald Trump

Chicago es una de las ciudades demócratas, que se han manifestado en contra de las medidas migratorias del gobierno de Donald Trump.

Tras establecer áreas libres del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), así como enfrentamientos con agentes migratorios, se desplegó a 300 militares en Chicago.

Los elementos de la Guardia Nacional de Texas arribaron a un centro de la Reserva del Ejército al sur de Chicago, tras las órdenes de Donald Trump.

Chicago se une a la lista de ciudades donde hay despliegue de militares, como ha ocurrido en:

Washington

Los Ángeles

Portland

Tennessee

Memphis

El sábado 4 de octubre, Donald Trump autorizó la intervención de militares en Chicago y fue contundente al expresar que si el gobernador de Ilinois, J.B Prtizker, no se encargaba de los disturbios, él lo haría.

Se espera que un segundo contingente de la Guardia Nacional llegue a Chicago, con cerca de 100 elementos, en las siguientes horas del martes 7 de octubre.

Donald Trump amenaza con recurrir a la Ley de Insurrección

El lunes 6 de octubre, Donald Trump amagó con la aplacación de la Ley de Insurrección, el cual le facilita desplegar militares en Estados Unidos sin la intervención de las autoridades.

La Ley de Insurrección fue promovida en 1807 y se puede utilizar cuando el gobierno se enfrenta a disturbios civiles y rebelión.

Donald Trump se ha enfrentado a manifestaciones en contra de su política migratoria, por lo que ha planteado la posibilidad de recurrir a esta legislación.