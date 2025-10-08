El presidente Donald Trump dijo que podría invocar la Ley de Insurrección en Estados Unidos si los tribunales y alcaldes siguen bloqueando el despliegue militar en el país.

Las declaraciones de Donald Trump se dan luego de que funcionarios denunciaran ante tribunales locales que el despliegue militar que ordenó el presidente es una medida ilegal.

Despliegue Militar (Especial)

Donald Trump no descarta Ley de Insurrección en Estados Unidos para despliegue militar

Donald Trump dijo a medios de comunicación el lunes 7 de octubre de 2025 que no descarta invocar la Ley de Insurrección en Estados Unidos para evitar bloqueos al despliegue militar.

El presidente Donald Trump dijo desde el Despacho Oval de la Casa Blanca que hasta el momento no ha sido necesario, pero que sin duda invocaría Ley de Insurrección de requerirse.

“Hasta ahora no ha sido necesario, pero tenemos una Ley de Insurrección por una razón. Si tuviera que promulgarla, lo haría. Si la gente estuviera siendo asesinada y los tribunales nos detuvieran, o los gobernadores o alcaldes nos detuvieran, claro, lo haría”. Donald Trump

Illinois y Chicago demandaron ante un tribunal federal que la orden del presidente Donald Trump es una medida “claramente ilegal”, en el intento de bloquear el despliegue militar.

Kwame Raoul, fiscal general de Illinois, dijo que en Estados Unidos “no hay insurrección”, sino que solo son protestas pacíficas y aclaró que los actos violentos han venido de agentes de ICE.