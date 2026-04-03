Daniel Hernández, conocido como Tekashi 69, salió de prisión este 3 de abril de 2026 y sorprendió al mostrar un peculiar recuerdo: un muñeco de Bob Esponja firmado por Nicolás Maduro.

El cantante de 29 años aseguró que convivió con el expresidente venezolano durante su reclusión en Nueva York, donde Nicolás Maduro enfrenta un proceso penal por terrorismo.

En un video difundido en redes, Tekashi interrumpió la celebración de su salida para presumir el autógrafo con la frase “Venezuela por siempre”.

Tekashi 69 y Nicolás Maduro convivieron en la cárcel; un Bob Esponja firmado es la prueba

En enero de 2026, Nicolás Maduro fue detenido por el gobierno de Donald Trump para llevarlo a vivir un proceso penal por terrorismo en Estados Unidos, lo que lo llevó a la cárcel y a -inesperadamente- convivir con Tekashi 69.

Tras estar recluido por 90 días en Nueva York por violar su libertad condicional, Tekashi 69 salió de la cárcel hoy 3 de abril de 2026 desbordando felicidad y presumiendo su convivencia con Nicolás Maduro.

Un video compartido en las redes sociales del cantante, mostró el momento en que salió de prisión y mientras le iban a dar una lujosa cadena 37.4 millones de pesos, interrumpió el momento para enseñar el detalle que Nicolás Maduro tuvo con él en la cárcel.

Riéndo de forma efusiva, Tekashi 69 mostró que Nicolás Maduro le firmó su Bob Esponja con el texto “Maduro. 2 de abril. Venezuela por siempre 6ix9ine 101”.

Hasta el momento, el cantante no ha compartido más detalles de su convivencia con el expresidente de Venezuela en la cárcel de Nueva York.

Tekashi 69 fue a la cárcel por el caso Nine Trey Gangsta Bloods

El cantante Tekashi 69 fue a la cárcel en 2018, luego de que fue vinculado con el caso de Nine Trey Gangsta Bloods; una pandilla en Nueva York que se le atribuyeron distintos crímenes.

Si bien, Tekashi 69 no era miembro de la pandilla, sí estuvo vinculado por darles financiamiento, promoción a través de su fama, además de ser cómplice de actos delictivos.

Sin embargo, Tekashi 69 recibió una corta condena, así como libertad condicional porque colaboró con las autoridades brindando información sobre Nine Trey Gangsta Bloods.