Casa Blanca confirma que fue decisión de la cadena ABC suspender el programa de Jimmy Kimmel, pues ellos no ejercieron ninguna clase de presión.

Esto luego de que el programa de Jimmy Kimmel -de 57 años de edad- fue suspendido indefinidamente tras comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk.

Tras la decisión de la cadena, de inmediato se especuló que Donald Trump habría presionado al no estar de acuerdo con los comentarios que habría hecho Jimmy Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk.

Casa Blanca niega presión para que ABC suspendiera el programa de Jimmy Kimmel

Uno de los programas más populares de la televisión nocturna en Estados Unidos era sin duda el de Jimmy Kimmel, sin embargo fue suspendido indefinidamente por la cadena ABC.

Sin embargo, la Casa Blanca negó que hayan ejercido alguna presión para lograr que los ejecutivos de ABC suspendieran el programa de Jimmy Kimmel.

En una entrevista con la cadena Fox News, la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt aseguró que fue una decisión de ABC y ellos no tenían nada que ver.

Karoline Leavitt destacó que ni Donal Trump ni la Casa Blanca intervinieron en esa decisión de la cadena.

“La decisión de despedir a Jimmy Kimmel y cancelar su programa fue tomada por los ejecutivos de ABC, como se ha informado, y puedo asegurarles que no fue una decisión de la Casa Blanca. El presidente de los EE.UU. (Donald Trump) no ejerció ninguna presión” Karoline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca

De acuerdo con Karoline Leavitt, Donald Trump se encuentra de acuerdo con la decisión de ABC y creen que fue la correcta, pero no intervinieron con la cadena.

“Si bien el Presidente está de acuerdo con esta decisión, nosotros no tuvimos nada que ver. Fue una decisión de ABC, y sin duda, fue la correcta” Karoline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca

Casa Blanca asegura que fue decisión de la cadena ABC suspender el programa de Jimmy Kimmel

Durante su conversación, Karoline Leavitt aseguró que ella se encontraba con Donald Trump cuando se dio a conocer la suspensión del programa de Jimmy Kimmel.

Karoline Leavitt recordó que fue durante la visita de Estado de Donald Trump a Reino Unido cuando se dio a conocer la información.

Es por ello por lo que ella misma fue la que le explicó a Donald Trump lo sucedido “ya que él desconocía lo que estaba ocurriendo”.

Karoline Leavitt cree que la decisión de ABC tiene que ver con el hecho de que Jimmy Kimmel mintió deliberadamente a su audiencia sobre la muerte de Charlie Kirk.

“Fue una decisión de ABC, porque Jimmy Kimmel mintió deliberadamente a su audiencia en su programa sobre la muerte de un hombre muy respetado, en un momento en que nuestro país estaba de luto” Karoline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca

Cabe recordar que durante el monologo de Jimmy Kimmel de su programa del lunes por la noche acusó al movimiento MAGA (Make America Great Again) de querer sacar réditos políticos del asesinato de Charlie Kirk.