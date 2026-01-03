La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, afirma que el anime fortalecerá la diplomacia.

“Considero que la solidez del contenido japonés fortalece nuestro poder diplomático. El mercado tiene un amplio margen de expansión internacional.” Sanae Takaichi, primera ministra de Japón

Así lo afirmó Sanae Takaichi en una reunión celebrada con personas de la industria de contenidos de Japón, entre quienes destacaban:

Mamoru Oshii, director de anime

Demon Kakka, músico y compositor

Tetsuya Komuro, productor musical

Sanae Takaichi, primer ministra de Japón (Eugene Hoshiko, Pool / AP Photo / AP)

Durante el encuentro, la primera ministra debatió con los expertos en anime, música y televisión el desarrollo que tiene la industria de contenidos japoneses.

Señalando que los contenidos han evolucionado de meras exportaciones culturales a instrumentos fundamentales en la diplomacia estatal.

Para Japón su industria de contenidos es uno de los elementos estratégicos en los que concentrará su inversión.

Por tal motivo, se indicó que el gobierno debe apoyar la producción y distribución internacional de los contenidos como el anime.

Sanae Takaichi se ha popularizado por citar Attack on Titan en un congreso de inversionistas.

En pleno discurso, la primera ministra de Japón lanzó una frase del personaje Eren Jaeger.

“Me gustaría cerrar mi discurso con una frase de Shingeki no Kyojin: cállense y pongan toda su fe en mí!”, expresó Sanae Takaichi.

Las palabras de la primera ministra de inmediato generaron críticas por la manera en que se dirigió a los inversionistas.