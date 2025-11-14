Sanae Takaichi, la primera ministra de Japón, sugirió una intervención japonesa en caso de que China proceda militarmente y tome Taiwán.

Estas declaraciones tuvieron lugar el viernes 7 de noviembre durante una sesión parlamentaria en Japón, incrementando las tensiones con China.

Sanae Takaichi lanza una advertencia a China

Durante la sesión parlamentaria en Japón, un legislador opositor preguntó a la primera ministra de Japón por la situación que atraviesa Taiwán por China.

De acuerdo con Sanae Takaichi, cualquier tipo de amenaza militar en contra de la isla constituirá una “situación que amenaza la supervivencia” de Japón.

“Si hay buques de guerra y se usa la fuerza, desde cualquier punto de vista podría constituir una situación que amenaza la supervivencia” Sanae Takaichi

Sanae Takaichi es la primera mujer electa como primera ministra de Japón (Eugene Hoshiko, Pool / AP Photo / AP)

Al considerarse una “situación que amenace la supervivencia”, se otorga una base legal para que Japón interfiera militarmente.

Tras las declaraciones, China instó a sus ciudadanos para que no viajen a Japón en el corto plazo.

Esto debido a que las declaraciones de la primera ministra habrían generado riesgos para personas de ambas naciones.

China reacciona a posible intervención japonesa por Taiwán

Este viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores en China señaló los comentarios de Sanae Takaichi como “atroces” y “provocadores”.

“El líder japonés ha hecho recientemente comentarios provocadores<b> </b>sobre Taiwán, socavando seriamente el ambiente de los intercambios entre China y Japón y generando grandes riesgos para la seguridad personal y la vida de los ciudadanos chinos en Japón”. Ministerio de Relaciones Exteriores en China

Del mismo modo, el gobierno chino exigió a la primera ministra que se retracte de sus palabras.

Sin embargo, Sanae Takaichi sostuvo su postura el pasado lunes 10 de noviembre, a pocos días de haberse pronunciado al respecto.

De acuerdo con la ley de seguridad de Japón de 2025, una “situación que amenaza la supervivencia” es cuando existe una amenaza para el país a través de un ataque armado en contra de sus aliados.