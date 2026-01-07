En Japón han nombrado a su nueva aprendiz de jefe de estación para la línea Kishigawa siendo ahora Rokutama, una gata que se pondrá al servicio del Ferrocarril Eléctrico de Wakayama, la línea ferroviaria local en la prefectura.

El nombramiento de la gata Rokutama, como aprendiz de jefe de estación de la línea Kishigawa se llevó a cabo en una ceremonia pública para locatarios y turistas.

Por lo que a partir de ahora la gata Rokutama aprenderá de la principal jefa Yontama, la gata de la estación Kishi, para así poder convertirse en sucesora del legado turístico de la línea ferroviaria.

Asimismo, otras gatitas recibieron también ascensos para sus servicios en el Ferrocarril Eléctrico de Wakayama.

Japan has a new stationmaster cat. The Wakayama Electric Railway Kishigawa Line is famous for its feline stationmasters. A new cat, Rokutama, has been appointed trainee stationmaster of 2 stations.

Other cats received promotions. This is serious stuff. pic.twitter.com/h7m7jRdAWY — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) January 7, 2026

Línea ferroviaria en Japón tendrá 4 gatas en servicio

Ante el nombramiento de la gata Rokutama, como aprendiz de jefe de estación de la línea Kishigawa en la vía ferroviaria en Japón, ahora se tendrá en total 4 gatas en servicio.

Con ello, la gata Yontama reafirmó su nombramiento como la tercera jefa de estación oficial de la estación Kishi, y principal de la línea ferroviaria de la prefectura de Wakayama.

Por su parte, la gata Gotama tuvo un ascenso como jefa de estación Fuku, mientras que la gata Nitama se posicionó como gerente de la estación Ultra.

Los gatos al servicio del Ferrocarril Eléctrico de Wakayama, ya son toda una tradición popular, pues desde enero de 2007 los jefes de estación felinos han prevalecido.

Y donde la ayuda es mutua, pues las gatitas tienen un sueldo para sus cuidados y enseñanzas, mientras ellas dan una vista atractiva que ha impactado al turismo en el servicio de la vía ferroviaria de manera positiva desde la entrada de sus nombramientos.