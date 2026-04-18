El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó al Pentágono que los documentos sobre OVNIs sean desclasificados y publicados tras la revisión de hace semanas.

“Encontramos muchos documentos muy interesantes, debo decir. Y los primeros lanzamientos comenzarán muy, muy pronto“. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Acorde con lo señalado por Donald Trump, la revisión que tuvo lugar en febrero derivó en hallazgos “muy interesantes”, por lo cual ya ordenó al secretario de Guerra, Pete Hegseth, desclasificarlos.

La orden de febrero de Donald Trump establecía el análisis de los documentos vinculados a investigaciones sobre OVNIs y de otros fenómenos no identificados, para posteriormente publicarlos.

Donald Trump promete desclasificar documentos sobre OVNIs pronto

Durante su participación ante el grupo conservador Turning Point USA, Donald Trump confirmó que ya ordenó a Pete Hegseth desclasificar los documentos sobre OVNIs en el Pentágono.

.@POTUS: I recently directed @SecWar to begin releasing government files relating to UFOs and unexplained aerial phenomena. I am pleased to report this process is well underway. We've found many very interesting documents — and the first releases will begin very, very soon. 👽 pic.twitter.com/kmRTUOefWX — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 17, 2026

Acorde con lo señalado por Donald Trump, las primeras publicaciones comenzarán muy pronto para que se compruebe si el fenómeno OVNI es correcto, tras los “interesantes” hallazgos.

Aunque no dio una fecha exacta o aproximada, Donald Trump afirmó que la desclasificación de los documentos sobre OVNIs y otros fenómenos serán tarea de Pete Hegseth.

De momento, el secretario de Guerra de Estados Unidos no se ha pronunciado sobre cuándo ejecutará la orden de Donald Trump, ni más detalles del proyecto que fue señalado como avanzado.

Sin embargo, se dio por enterado, ya que compartió el video de Donald Trump en el que habla de desclasificar los documentos sobre OVNIs que publicó La Casa Blanca.

Archivos sobre OVNIs del Pentágono: lo que se sabe de los documentos

Donald Trump no ofreció más detalles sobre los documentos sobre OVNIs; sin embargo, se presume que abarcan:

Reportes militares sobre objetos en espacio aéreo restringido

Investigaciones técnicas del anterior Departamento de Defensa

Expedientes históricos relacionados con OVNIs

Documentos de AARO, oficina que estudia incidentes anormales

Aseguran haber visto OVNIS en los incendios de California (Especial)

La orden de Donald Trump se dio en contra de Barack Obama, quien aseguró en entrevista que los extraterrestres son reales, aunque nunca habría visto uno.

Donald Trump se ha mantenido escéptico de la existencia de los OVNIs, con base en las afirmaciones del Pentágono referente a que no hay datos que comprueben la visita de extraterrestres a la Tierra.