Donald Trump criticó a quienes reconocen a Palestina como estado, asegurando que sería un premio al terrorismo de Hamás.

“Esto sería una recompensa por las horribles atrocidades de Hamas, incluyendo las del 7 de octubre, mientras se niegan a liberar a los rehenes o aceptar un alto el fuego” Donald Trump

Durante un discurso en la Asamblea General de la ONU este 23 de septiembre, Donald Trump de 79 años de edad dijo que reconocer a Palestina sería un premio para el terrorismo de Hamás.

Donald Trump se lanza contra la ONU por el reconocimiento de Palestina

En la Asamblea General de la ONU, Donald Trump dio un discurso de 55 minutos en donde criticó las acciones de la ONU; especialmente por el reconocimiento de Palestina como estado.

Pues aseguró que el reconocimiento de Palestina sería una “recompensa” para Hamás por sus “atrocidades horribles”.

Trump asegura qué él ha resuelto más conflictos que la ONU, cuestionando su propósito

Donald Trump se pronunció en contra de la ONU durante la Asamblea General de la organización, en donde los criticó por reconocer a Palestina como estado, asegurando que era un premio al terrorismo de Hamás.

También Donald Trump aseguró que él ha resuelto más conflictos en todo el mundo mientras que la ONU no había hecho nada:

“Lamentablemente, en todos los casos, las Naciones Unidas ni siquiera intentaron ayudar en ninguno de ellos” Donald Trump

Finalmente, el presidente de Estados Unidos exigió el fin inmediato de la guerra en Gaza durante su discurso.