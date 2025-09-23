El Servicio Secreto de Estados Unidos logró desarticular una red de hackeo de celulares en Nueva York que se encontraba cerca de donde se realizaría la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Pero ¿cuál era el objetivo de la red de hackeo de celulares? Contaban con más de cien mil SIM y más de 300 servidores de telefonía que podían afectar gravemente.

Desmantelan red de hakeo cerca de la Asamblea de la ONU en Nueva York

Según la información compartida, la red de hackeo contaba con más de 100 mil SIM así como 300 servidores que podían ser capaces de enviar 30 millones de mensajes de texto por minutos de forma anónima.

Servidores de la red de hackeo desmantelada en Estados Unidos. (@SecretService)

Asimismo, esa capacidad podía haber intervenido en servicios de emergencia y mantener comunicación cifrada.

Lo que ha llamado la atención es que la red de hackeo desarticulada de encontraba cercana a la Asamblea de la ONU.

Esta reunión de la ONU contaría con más de 100 líderes extranjeros y sus equipos, pero aún no hay pruebas de que la red de hackeo fuera directa contra la Asamblea.

Asamblea de la ONU. (Yuki Iwamura / AP)

Aunque autoridades en Estados Unidos siguen investigando la red de hackeo, expertos señalan que la capacidad y lo sofisticado sugiere una operación con vigilancia nacional mediante celulares.