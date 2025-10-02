Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, se reunió con Nadya Layla rasheed, embajadora de Palestina en México, para hablar sobre el conflicto en Gaza.

La reunión habría sucedido hoy 1 de octubre, día en el que el gobierno de Israel detuvo en aguas internacionales a una flotilla de barcos que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria.

Jorge Álvarez Máynez expresa su solidaridad a embajadora de Palestina en México por Gaza

A través de redes sociales, Jorge Álvarez Máynez informó que se reunió con Nadya Layla rasheed, embajadora de Palestina en México, para expresarle su solidaridad por el genocidio en Gaza.

Asimismo, Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, dijo que “mundo no puede seguir siendo cómplice del exterminio” que se está viviendo en Gaza, en el territorio de Palestina.

“Me reuní con la Embajadora de Palestina en México, Nadya Layla rasheed, para expresarle nuestra solidaridad ante el genocidio del que su pueblo es víctima. El mundo no puede seguir siendo cómplice del exterminio ni permitir que el derecho internacional se siga pisoteando en la franja de Gaza”. Jorge Álvarez Máynez en X

Jorge Álvarez Máynez (Captura de pantalla)

Cabe mencionar que Jorge Álvarez Máynez ya habría celebrado que la presidenta Claudia Sheinbaum se haya posicionado frente al conflicto en Gaza y se reuniera con la embajadora de Palestina en México.